İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanığın iddianamede yer alan suçlar kapsamında cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, E.Ç. hakkında toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Buna ek olarak; cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep etti. Mütalaanın açıklanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Ayrıntılar geliyor...

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