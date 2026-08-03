Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Feridun Düzağaç, hayranlarını üzen bir kararla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, konserlerine bir süre ara vereceğini duyurdu. Yakın zamanda yaşadığı vertigo rahatsızlığına değinen Düzağaç, bu kararın sadece sağlık nedenleriyle alınmadığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"EN AZ BİR MEVSİM ARA VERECEĞİM"

Feridun Düzağaç, yaptığı paylaşımda konserlerine geçici olarak ara verme kararı aldığını açıkladı.

Sanatçı, "Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki" sözleriyle hayranlarına seslendi.

VERTİGO AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kararının nedenlerine de değinen Düzağaç, kısa süre önce yaşadığı vertigo rahatsızlığını hatırlatarak, sürecin yalnızca sağlık sorunlarından ibaret olmadığını ifade etti.

Ünlü sanatçı, "Bu, çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum" ifadelerini kullandı.

"KAYGILANACAK BİR DURUM YOK"

Konserlerinde zaman zaman kullandığı "oksijen çadırı" benzetmesine de açıklık getiren Feridun Düzağaç, bunun mecazi değil, hislerini anlatan gerçek bir ifade olduğunu söyledi.

Hayranlarının endişelenmemesi gerektiğini vurgulayan sanatçı, "Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir" diyerek sağlık durumuyla ilgili güvence verdi.

AĞUSTOS KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Feridun Düzağaç, açıklamasının sonunda ağustos ayındaki tüm konser programını iptal ettiğini duyurdu. Ünlü sanatçı, paylaşımını "Hepinizi çok seviyorum" sözleriyle tamamladı.