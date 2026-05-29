Atletico Madrid, Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'in Barcelona'ya transfer olacağına yönelik haberlere alışılagelmişin dışında bir tepki gösterdi.

Çıkan haberlerde Arjantinli golcünün, Atletico kulüp yönetimine ayrılma isteğini ilettiği kulübün ise bu isteği kabul etmediği iddia edilmişti. Ayrıca Barcelona'nın Atletico Madrid'e bonuslar hariç 100 milyon Euro'luk teklif sunduğu İspanyol basınında öne çıktı.

YAMAL'LI GÖNDERME

2024 yılında Alvarez'i Manchester City'den 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer eden Atletico, Barcelona haberlerini ti'ye aldı.

Atletico Madrid resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Lamine Yamal için transfer teklifimizi içeren faksı Barcelona'ya gönderdik. Yarınki Bad Bunny konseri için 4 bilet, yıllık ABC gazetesi aboneliği ve bir paket çekirdek. Transfer duyurusunu hazırlamak için yanıtlarını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Taraftarlar söz konusu paylaşımda aktif futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isim olan Yamal'ın adının geçirilmesini 'Alvarez paha biçilemez' mesajı olarak değerlendirdi.