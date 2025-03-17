La Liga’nın 28. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona, Metropolitano Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen Barcelona muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

ATLETICO MADRID İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Maçın ilk yarısında Atletico Madrid, 45. dakikada Julian Alvarez'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Madrid ekibi, 70. dakikada Alexander Sörloth’un golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı.

BARCELONA’DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Sörloth'un golünden sadece 2 dakika sonra Barcelona, 72. dakikada Robert Lewandowski’nin golüyle farkı bire indirdi. Bu gol, Katalan ekibinin geri dönüşünün fitilini ateşledi. 78. dakikada Ferran Torres sahneye çıktı ve maça eşitliği getirdi: 2-2

SON DAKİKALARDA BARCELONA FIRTINASI

Beraberliği yakalayan Barcelona, ataklarını hız kesmeden sürdürdü. 90. dakikada Lamine Yamal, attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi.

Atletico Madrid tüm hatlarıyla beraberliği yakalamaya çalışırken, 90+8. dakikada Ferran Torres bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi: 4-2.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

Bu galibiyetle Barcelona puanını 60’a yükselterek zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Atletico Madrid ise 56 puanda kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

Gelecek hafta Barcelona, sahasında Girona’yı ağırlarken, Atletico Madrid ise Espanyol deplasmanına çıkacak. Katalan ekibi, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için yoluna devam ediyor.