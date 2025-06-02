Atletico Madrid, kulüp tarihinin en golcü ismi Antoine Griezmann ile sözleşme yenilediğini duyurdu. Fransız yıldızın 2026’da sona erecek mevcut kontratı 1 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli hale getirildi. Bu anlaşma ile kulüp, maaş bütçesinde de esneklik kazandı. Griezmann’ın yıllık net 8 milyon Euro’luk maaşı iki sezona yayılacak şekilde yapılandırıldı: 2025-26’da 4 milyon Euro, 2026-27’de ise 4 milyon Euro olarak ödenecek.

Ancak planlamaya göre, Fransız oyuncu son sezonun ikinci yarısında Atletico forması giymeyecek ve bu ücret futbolculuk dışı bir rol karşılığı verilecek.

KULÜP TARİHİNDEKİ EN GOLCÜ İSİM

2014-15 sezonunda Atletico’ya katılan Griezmann, iki ayrı dönemde toplam 9 sezon boyunca kulüp formasını terletti. Bu süreçte çıktığı 442 resmi maçta 197 gol atarak kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını Luis Aragonés’ten devraldı. Ayrıca, Atletico formasını en çok giyen yabancı oyuncular listesinde Jan Oblak ve Ángel Correa’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

KAZANDIĞI KUPALAR VE TARİHE GEÇEN ANLAR

Atletico Madrid kariyerinde 1 UEFA Avrupa Ligi (2018), 1 UEFA Süper Kupa (2018) ve 1 İspanya Süper Kupa (2014) kazanan Griezmann, özellikle 2018’deki Avrupa Ligi finalinde Marsilya’ya karşı attığı 2 golle takımını zafere taşımıştı. Aynı yıl Fransa Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nı da kazanan Griezmann, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde zirveyi gördü.

2024-25 SEZONU PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 53 maça çıkan Griezmann, 16 gol atarken 9 asist yaptı. Takımının hücum yükünü taşıyan oyuncu, yeni kontratıyla birlikte kariyerinin son yıllarını da kırmızı-beyazlı forma altında geçirmeye hazırlanıyor.