Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda tutma kararı verdiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in talipleri umudunu koruyor.

Sarı lacivertlilerin yabancı kontenjanı nedeniyle, elden çıkarma ihtimali sıcaklığını koruyan Fred için ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ilgisini sürdürüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Atletico Mineiro sportif direktörü Paulo Bracks, "Transfer dönemi bitene kadar Fred için umudumuzu koruyacağız. Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var. Bunu daha önce dile getirmişti." dedi.

Transferin son durumunu da açıklayan Bracks "Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir şey yok." ifadelerini kullandı.