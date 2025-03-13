Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Atletico Madrid, evindeki maçı 1-0 kazandı.

Uzatmalara giden maçta skor değişmeyince penaltı vuruşları sonrası tur atlayan ekip Real Madrid oldu.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

Penaltılarda Julian Alvarez penaltıyı kullanırken topa iki kere dokunduğu gerekçesiyle ağlara giden top VAR uyarısı sonrası iptal edildi. Yaşanan durum büyük tartışmalara yol açarken UEFA konuyla alakalı resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Julian Alvarez penaltısı hakkında UEFA “Atlético de Madrid, Julián Alvarez'in Real Madrid'e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçının sonunda penaltı noktasından attığı vuruşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili olarak UEFA'ya başvurdu.

Oyuncu, topa vurmadan önce ayakta duran ayağını kullanarak topa temas etti. Mevcut kurala göre (Oyun Kuralları, Kural 14.1), VAR hakemi arayarak golün iptal edilmesi gerektiğini işaret etmek zorundaydı” ifadelerine yer verildi.

KURAL İÇİN GÖRÜŞME YAPILACAK

UEFA yaşananların ardından söz konusu kuralı gözden geçireceklerini belirterek “UEFA, çift dokunuşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda kuralın gözden geçirilip geçirilmemesi gerektiğini belirlemek için FIFA ve IFAB ile görüşmelere başlayacak” açıklamasında bulundu.