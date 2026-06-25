Aydın İncirliova Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir bankanın ATM’sinde işlem yapmak üzere ATM’ye gelen Aydoğan Esen, cihazın para çıkış bölümünde sıkışmış bir miktar para olduğunu fark etti.

MAHALLE MUHTARINA TESLİM ETTİLER

Arkadaşı Tugay Özcan ile birlikte parayı sayan Esen, toplam miktarın 40 bin TL olduğunu belirledi. Bunun üzerine ikili parayı, sahibine ulaştırılması için Acarlar Mahalle Muhtarı Kemal Karabulut’a teslim etti.

Acarlar Mahalle Muhtarı Kemal Karabulut ise teslim alınan paranın güvenli şekilde muhafaza edildiğini belirterek, banka yetkilileriyle iletişime geçerek sahibinin tespit edilmesi için çalışma yapılacağını aktardı.

BANKA YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLECEK

Paranın, yarın muhtar ve bulan kişiler tarafından banka yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.