Günlük hayatta en çok kullandığımız bankacılık araçlarından biri olan ATM’ler, siber dolandırıcıların da radarında.

Özellikle kalabalık alanlardaki ATM’lerde yapılan küçük bir güvenlik hatası, kartınızın ve hesabınızın saniyeler içinde ele geçirilmesine neden olabiliyor.

*Peki dolandırıcılar en çok hangi anı kolluyor?

Uzmanların uyarılarına göre, dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerden biri, şifre girilirken tuş takımının açık bırakılması.

Bu dikkatsizlik, ATM'ye gizlice yerleştirilen kameralar sayesinde PIN bilgilerinizin kolayca kopyalanmasına yol açıyor. İşte dolandırıcıların adım adım uyguladığı yöntem:

*Gizli kamera tuzağı kuruluyor: ATM’ye görünmeyecek şekilde yerleştirilen küçük kameralar doğrudan tuş takımını görecek açıya yerleştiriliyor.

*Kullanıcının dikkati dağıtılıyor: Dolandırıcılar kimi zaman yakında bekleyerek psikolojik baskı yapıyor ya da yardım bahanesiyle yaklaşabiliyor.

*Kart ele geçiriliyor: Aynı anda kart yuvasına takılmış sahte aparatlar ya da “kart yutma” senaryolarıyla kart alınıyor.

*Hesap boşaltılıyor: Elde edilen şifre ve kartla, başka bir ATM üzerinden işlem yapılıyor.

Görünürde sıradan bir işlem gibi duran ATM kullanımı, küçük bir dikkatsizlikle büyük bir dolandırıcılık olayına dönüşebilir. Şifre girerken basit bir refleksle bile olsa tuş takımınızı kapatmanız, hesabınızı korumanın ilk adımıdır. Unutmayın, güvenliğin ilk kuralı farkındalıkla başlar.

ATM ŞİFRENİZİ KORUMANIZ İÇİN 4 ALTIN KURAL

1. Tuş takımını elinizle kapatın: Şifreyi girerken diğer elinizle tuş takımını örtün. Bu sayede gizli kameralar sizi kayıt altına alamaz.

2. Şüpheli bir düzenek fark ederseniz işlemi durdurun: Kart yuvası veya ekran çevresinde oynak parça, kamera benzeri cisim varsa ATM’yi hemen terk edin.

3. Basit şifreler kullanmayın: Doğum tarihi, sıralı ya da tekrar eden sayılardan oluşan şifreler tahmin edilmeye açıktır.

4. İşlem sonrası ekranı ve kartınızı kontrol edin: Kartınızı aldıktan sonra ATM’de işlem açık kalıp kalmadığını mutlaka kontrol edin.