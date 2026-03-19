Banka dolandırıcıları, ATM kullanıcılarını hedef alan "görünmez ip" adlı yeni bir yöntem geliştirdi. Neredeyse fark edilmesi imkansız olan bu düzenekle, kullanıcıların kartları fiziksel olarak alıkonuluyor ve PIN kodları ele geçiriliyor.

Dolandırıcılık eylemi, ATM’nin kart giriş yuvasına çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan ince bir naylon ip yerleştirilmesiyle başlıyor. Söz konusu düzenek, kartın içeri girmesine ve cihaz tarafından okunmasına engel teşkil etmiyor. Kullanıcı işlemini normal şekilde gerçekleştirip şifresini giriyor ancak işlem sonunda cihaz kartı iade etmeye çalıştığında, yerleştirilen ip kartın dışarı çıkmasını engelliyor.

YARDIM ETME BAHANESİYLE BİLGİLERİ ELE GEÇİRİYORLAR

Kartın sıkıştığını düşünen kişinin yanına, bu sırada çevrede bekleyen şüpheli şahıslar yaklaşıyor. "Yardım etme" bahanesiyle yaklaşan bu kişiler, mağdura şifresini tekrar girmesini veya işlemi yinelemesini tavsiye ediyor. Bu esnada kullanıcının PIN kodunu gizlice öğrenen dolandırıcılar mağdurun bankaya başvurmak üzere ATM başından ayrılmasını bekliyor. Kullanıcı uzaklaştığı anda düzenek sayesinde kartı geri çeken suçlular, öğrendikleri şifre ile hesaptaki bakiyeyi tahsil ediyor.

UZMANLARDAN GÜVENLİK UYARISI

Uzmanlar, ATM kullanıcılarının bu tür mağduriyetler yaşamaması için şu önlemleri alması gerektiğini bildirdi:

İşlem öncesinde kart yuvası ve klavye kontrol edilmeli, olağan dışı bir direnç hissedilirse kart derhal geri çekilmelidir.

Mümkün olan durumlarda fiziksel kart takmak yerine, modern cihazlarda sunulan temassız (QR veya NFC) para çekme özellikleri tercih edilmelidir.

ATM çevresinde şüpheli hareketler sergileyen şahıslara karşı dikkatli olunmalı, şifre girerken klavye el ile tamamen kapatılmalıdır.

Kartın sıkışması durumunda, cihazın başından ayrılmadan doğrudan bankanın müşteri hizmetleri aranmalı veya kolluk kuvvetlerine haber verilmelidir.

Ayrıca, kişisel veri güvenliği kapsamında; isim, pasaport numarası, kimlik bilgileri ve ev adresi içeren dijital kayıtların telefonlardan silinmesi, olası bir cihaz hırsızlığında verilerin kötüye kullanımını engellemek adına kritik önem taşımaktadır.