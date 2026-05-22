Gelişen teknolojiyle birlikte ATM'ler artık dokunmatik ekranlarla yönetiliyor. Ancak alt kısımda yer alan fiziksel tuş takımı ve özellikle kırmızı renkli iptal (Cancel) butonu yerini korumaya devam ediyor. Bunun sebebi, sistemin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak.

Banka operasyon uzmanları, yazılımsal bir takılma anında dokunmatik ekranın cevap vermeyebileceğini, ancak fiziksel kırmızı tuşun doğrudan ana karta bağlı bir durdurma komutu olduğunu vurguluyor.

Cihaz başında teknik bir sorunla karşılaşıldığında, ekrandaki menülerle vakit kaybetmek yerine kırmızı tuşa basmak işlemi sonlandırmanın en pratik yolu olarak öne çıkıyor.

BANKA KAYITLARINDA TENİK BİR KANIT OLUŞTURUYOR

Kırmızı tuşun günlük hayatta pek bilinmeyen bir diğer yönü, bankaların arka planındaki sistem kayıtlarıyla (log) olan bağıdır. Kullanıcı bu tuşa bastığı anda, ATM’nin veri merkezine işlemin kullanıcı isteğiyle sonlandırılmak istendiği bilgisi iletiliyor.

Uzmanlar "Kırmızı tuşa basmanıza rağmen ATM kartınızı tutar veya paranızı eksik verirse, sistemde anında bir hata kodu oluşur. Bu durum, ilerleyen süreçte bankaya yapacağınız itirazlarda, işlemin sizin kontrolünüz dışında kesildiğini ve iptal etmeye çalıştığınızı gösteren teknik bir veri sağlar" diyerek açıklamada bulunuyor.

GÜVENLİK RİSKLERİNDE DOĞRUDAN ÇÖZÜM

Siber güvenlik uzmanları, işlem güvenliğinin tehlikede olduğu durumlarda da bu tuşun kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.

İşlem yaparken şifrenizin başkası tarafından görüldüğünü fark ettiğinizde ya da ATM ünitesinde bir düzensizlik sezdiğinizde, ekrandaki adımları takip etmek yerine doğrudan kırmızı tuşa basarak kartı geri almak, güvenliğinizi sağlamanın en temel ve etkili yöntemi olarak kabul ediliyor.