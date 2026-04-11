Bankamatik üzerinden şifre, para miktarı ya da IBAN gibi kritik bilgileri girerken yapılan küçük bir hata, tüm işlemin aksamasına neden olabiliyor. Sarı tuş tam bu noktada devreye girerek, yanlış girilen karakterleri tek tek siliyor. Bu sayede kullanıcı, tüm işlemi iptal edip en başa dönmek yerine sadece hatalı kısmı düzelterek zamandan büyük bir tasarruf sağlıyor.

GİZLİ TEHLİKELERE KARŞI 'GÜVENLİK KALKANI'

Sarı tuşun işlevselliği sadece hızla sınırlı değil; uzmanlara göre bu tuş dolandırıcılığa karşı da etkili bir savunma sağlıyor. “Omuz sörfü” (shoulder surfing) olarak bilinen ve şifrenin arkadan gizlice izlenmesiyle yapılan hırsızlık girişimlerine karşı, bu tuş güvenli bir çözüm sunuyor.

Kullanıcılar hata yaptıklarında paniğe kapılmadan yalnızca gerekli karakteri silip devam edebildiği için, çevredeki meraklı gözlere şüpheli bir açık vermeden işlemini tamamlayabiliyor.

NEDEN RENGİ SARI?

ATM tasarımcıları, bu tuşun renginin tesadüfen seçilmediğini vurguluyor. Sarı, görme engeli veya zayıf görüşü olan bireyler tarafından en kolay fark edilen renklerden biri olarak biliniyor. Bu renk seçimiyle bankamatikler daha erişilebilir hale gelirken, her kesimden kullanıcı için deneyim iyileştiriliyor.

TEKNİK ARIZALARI BİLE ÖNLÜYOR

Bankalar, sarı tuşun bilinçli kullanımının işlem sürelerini kısalttığını ve müşteri memnuniyetini artırdığını belirtiyor.

İlginç bir veri ise teknik taraftan geliyor: Yanlış tuşlamalar nedeniyle yarıda bırakılan veya iptal edilen işlemler, ATM arızalarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Kullanıcıların bu tuşu kullanması, bankamatiklerdeki arıza oranlarını da hissedilir derecede düşürüyor.