Avustralya’da arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan 29 yaşındaki barmen Dan Saunders, sıradan bir ATM işlemi yaparken bankacılık dünyasını sallayan dev bir sistem hatası tespit etti. National Australia Bank’ın (NAB) veri tabanında oluşan teknik aksaklık, bakiyesinde sadece 3 dolar (145 TL) bulunan barmen için sınırları olmayan bir para musluğuna dönüştü.

ATM’NİN ARIZASINI BULDU 77 MİLYON LİRA PARA ÇEKTİ

ATM’lerin gece saatlerindeki rutin bakım sırasında ağ ile bağlantısının kesildiğini anlayan Saunders, kendi hesapları arasında karşılığı olmayan transferler yaparak sistemde iz bırakmadan sürekli nakit çekebileceğini fark etti. Bu boşluk sayesinde 1,6 milyon doları (yaklaşık 77 milyon 795 bin 856 TL) hesabına aktaran genç adam, yaşadığı ilk büyülü anı "Ateşi ilk kez keşfetmek gibiydi. Son derece bağımlılık yapıcıydı" cümlesiyle özetledi.

ÇEVRESİNE DE BOLCA PARA DAĞITTI

Barmenlikten milyonerliğe geçen Saunders, dört buçuk ay boyunca tam anlamıyla lüks bir rüya yaşadı. Özel jetlerle seyahat eden, 5 yıldızlı otellerde konaklayan ve seçkin kulüplerde servet harcayan genç adam, çevresine de bolca para dağıttı. Yakın arkadaşlarına lüks araçlar ve atlar armağan ederken, bazılarının da eğitim borçlarını tek kalemde sildi.

YAKALANMA STRESİYLE PANİK KRİZİ GEÇİRDİ

Ancak karşılıksız gelen bu muazzam zenginlik, bir süre sonra Saunders için çekilmez bir psikolojik yüke dönüştü. Yakalanma stresi yüzünden panik krizleri geçiren barmen, o süreçte yaşadığı paranoyayı "Evimde hiç silah olmamasına rağmen, SWAT ekibinin evime baskın yapmasıyla ilgili kabuslar görüyordum" diyerek dile getirdi.

VİCDAN AZABINDAN KENDİ KENDİNİ İHBAR ETTİ

İçindeki vicdan azabını bastıramayan Saunders, durumu düzeltmek adına doğrudan bankayla iletişime geçti fakat yetkililerden aradığı dönüşü alamadı. Çareyi canlı yayına çıkıp tüm skandalı kamuoyuna açıklamakta bulan genç adam, yaptığı açıklamada "Sonunda, doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmak zorunda kaldım, bu yüzden yaşananları medyaya anlattım ki iç huzurum sağlansın" ifadelerini kullandı. İçinde bulunduğu durumu ise "Kendimi bir rock yıldızı gibi hissediyorum, ama muhtemelen şişman beyaz bir Kanye West'e benziyorum" sözleriyle aktardı.

12 AY HAPİS VE CEZA AÇIKLANDI

İtirafının ardından hakim karşısına çıkan Saunders, dolandırıcılık ve hırsızlıktan suçlu bulunarak 12 ay hapis ve 18 ay kamu hizmeti cezası aldı. Ayrıca mahkeme, bankaya 250.000 dolar (12 milyon 155 bin 650 TL) tazminat ödemesine hükmetti.

Özgürlüğünden mahrum kaldığı sürenin kendisine iyi geldiğini belirten Saunders, cezasının ardından "Çok iyi hissettirdi. Benim beynim herkesinkinden biraz farklı" değerlendirmesini yaptı. Şimdilerde yeniden barmenlik önlüğünü giyen ve saatte 22 dolara (1.069 TL) çalışan Saunders, bir dönem milyonlarla oynamış olsa da sade bir hayatın huzurunu hiç bir şeye değişmeyeceğini vurguladı.