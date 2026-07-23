Bankacılık uygulamasında tek seferde ve günlük olarak çekilebilecek en düşük ile en yüksek tutarlar bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

Yaygın uygulamada tek seferde çekilebilecek minimum tutar yakın zamana kadar genellikle 20 TL veya 50 TL seviyesinde bulunuyordu. Sektörde sessiz sedasız hayata geçirilen yeni altyapı düzenlemeleriyle birlikte, pek çok ATM'de teknik zorunluluklar nedeniyle artık en düşük 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar kullanılmaya başlandı.

KÜÇÜK BANKNOTLAR ATM HAZNELERİNDEN ÇIKARILIYOR

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, ATM’lerde bulunan para haznelerinin (kasetlerin) sınırlı bir fiziksel kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekiyor. Yüksek tutarlı nakit talebinin artmasıyla birlikte bankalar, banknot dağılım politikasında zorunlu bir değişikliğe gitti.

Yapılan teknik düzenlemeler sonucunda işlem süreçlerinde öne çıkan başlıklar şunlardır:

Para Haznesi Tercihleri: Birçok noktadaki ATM'lerde 10 TL, 20 TL ve 50 TL gibi küçük kupürlü banknotların kullanımı azaltılmış veya tamamen kaldırılmıştır.

Minimum Tutar Kısıtı: Haznelerde ağırlıklı olarak 100 TL ve 200 TL'lik banknotların yer alması sebebiyle, bu tutarların altındaki çekim talepleri gerçekleştirilememektedir.

Katlı İşlem Şartı: Bu durumun en net özeti "katlı işlem" zorunluluğudur. Örneğin; sadece 200 TL'lik banknotların kaldığı bir ATM'den 350 TL çekmek istendiğinde cihaz parayı fiziksel olarak bölemediği için işlemi onaylamamaktadır.

Müşterilerin mecburen 200 TL veya 400 TL gibi cihazda bulunan en küçük banknotun katı olan tutarları tercih etmesi gerekmektedir.

ALTYAPI DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKASINDAKİ SEBEPLER

Finans ve bankacılık uzmanları, ATM’lerin para doldurma, taşıma ve lojistik operasyonlarını optimize etmek amacıyla yüksek değerli banknot kullanımına ağırlık verildiğini aktarmaktadır. Makinelerin para bitme süresini uzatmak ve operasyonel maliyetleri düşürmek isteyen bankalar, hazneleri en yüksek küpürlerle doldurmayı tercih etmektedir.

Diğer yandan yetkililer, küçük tutarlı günlük harcamalarda nakit kullanımı yerine kart ve mobil ödeme yöntemlerinin tercih edilmesinin teşvik edildiğini vurgulamaktadır.

Farklı bankaların ATM ağlarında bu teknik altyapı değişikliklerinin kademeli olarak uygulanmaya devam edeceği bildirilmektedir.