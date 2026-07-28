Özellikle yaz aylarında artan ATM kullanımıyla birlikte dolandırıcılık yöntemleri de çeşitleniyor. Uzmanlar, para çekmeden önce ATM'nin birkaç saniye dikkatlice incelenmesinin maddi kayıpların önüne geçebileceğini belirtiyor. Kart giriş yuvasında, tuş takımında ya da cihazın farklı bölümlerinde olağan dışı bir durum fark edilmesi halinde ise işlem yapılmaması ve ilgili bankaya bilgi verilmesi öneriliyor.

ATM'DE İLK OLARAK KART GİRİŞİNİ KONTROL EDİN

Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden biri, ATM'nin kart giriş bölümüne kart kopyalama düzeneği yerleştirmek oluyor. Gerçek kart okuyucunun üzerine takılan bu aparatlar, kartın manyetik şerit veya çip bilgilerinin kopyalanmasına imkan sağlayabiliyor. Kart girişinde gevşeklik, çıkıntı, renk farklılığı ya da sonradan eklenmiş izlenimi veren bir parça görülmesi durumunda ATM kullanılmamalı.

TUŞ TAKIMINDA FARKLILIK VARSA DİKKAT

Şifre bilgilerini ele geçirmek isteyen dolandırıcılar, bazı durumlarda ATM'nin tuş takımının üzerine sahte bir panel yerleştirebiliyor. Tuşların normalden kalın görünmesi, hareket etmesi veya alışılmış hissi vermemesi şüphe uyandıran işaretler arasında yer alıyor. Şifre girerken diğer elinizle tuş takımını kapatmanız da olası riskleri azaltabiliyor.

GİZLİ KAMERALAR ŞİFREYİ KAYDEDEBİLİYOR

ATM'nin ekranı, broşürlük kısmı ya da üst bölümüne yerleştirilen küçük kameralar, kullanıcıların şifre girişini kayıt altına alabiliyor. ATM üzerinde normalde bulunmaması gereken küçük delikler, çıkıntılar veya lens benzeri parçalar fark edilirse işlem yapmadan bölgeden uzaklaşılması tavsiye ediliyor.

KART ATM'DE SIKIŞIRSA PANİK YAPMAYIN

Bazı dolandırıcılık yöntemlerinde kartın ATM'de kalması sağlanarak kullanıcıların cihazdan uzaklaşması bekleniyor. Bu sırada dolandırıcılar kartı ele geçirip daha önce kaydedilen şifreyle hesabı boşaltmaya çalışabiliyor. Böyle bir durumda ATM'nin yanından ayrılmadan bankanın müşteri hizmetleri aranmalı ve kartın kullanıma kapatılması istenmeli.

ATM ÇEVRESİNDE ŞÜPHELİ KİŞİLER VARSA İŞLEMİ ERTELEYİN

ATM çevresinde gereksiz yere bekleyen, kullanıcıları izleyen veya yardım etmekte ısrar eden kişilere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, şüpheli bir durum hissedildiğinde farklı bir ATM'nin tercih edilmesini öneriyor.

İŞLEM SONRASI HESAP HAREKETLERİNİ KONTROL EDİN

ATM'den para çektikten sonra mobil bankacılık uygulaması veya hesap ekstresi üzerinden işlem hareketlerinin kontrol edilmesi önem taşıyor. Hesapta kullanıcı tarafından yapılmamış bir işlem görülmesi halinde vakit kaybetmeden banka ile iletişime geçilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor.