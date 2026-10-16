Maaş ödeme dönemlerinde bankamatiklerde yaşanan yoğunluk, finans uzmanlarının ve bankacılık sektör temsilcilerinin radarına girdi. Artan nakit talebi ve değişen banknot kompozisyonu, ATM işlemlerinde hem operasyonel riskleri hem de güvenlik hassasiyetini üst seviyeye çıkardı.

Uzmanlar, emekli maaşlarını ATM üzerinden çeken vatandaşların işlem süreçlerinde yeni döneme adapte olmaları gerektiğine dikkat çekti.

NAKİT AKIŞI VE KÜSÜRAT SORUNU

Piyasadaki nakit sirkülasyonunda yüksek kupürlü banknotların ağırlık kazanması, ATM'lerdeki para kasetlerinin yapısını da doğrudan etkiledi. Birçok banka, ATM depolarını ağırlıklı olarak 100 ve 200 TL’lik banknotlarla doldururken; 10, 20 ve 50 TL gibi küçük kupürlü banknotların temini zorlaştı.

Bu durum, maaş hesabındaki bakiye küsuratlarının çekilmesi sırasında işlemin tamamlanamamasına veya fiziki paranızın yetersiz banknot dağılımı nedeniyle ATM’de kalmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, bakiyesinin tamamını çekmek isteyen vatandaşların küsurat tutarlarını mobil bankacılık kanallarıyla başka hesaplara aktarmasını veya temassız ödemelerde kullanmasını önerdi.

GÜNLÜK LİMİT UYARISI GELDİ

Bankaların şube içi operasyon maliyetlerini azaltmak amacıyla ATM günlük para çekme limitlerini güncellediği görülüyor. Ücretsiz günlük çekim limitlerinin üzerinde kalan tutarlar için uygulanan komisyon oranları, paranın tek seferde veya farklı günlere bölünerek çekilmesinde finansal kayıplara neden olabiliyor.

Vatandaşların, hesaplarının bulunduğu bankanın güncel çekim limitlerini kontrol ederek işlem yapması maliyet yönetimi açısından önemli olabiliyor.

GÜVENLİK RİSKLERİ SIRALANDI

Finansal okuryazarlık düzeyi ve teknoloji kullanımıyla doğru orantılı olarak, ATM alanları sosyal mühendislik yöntemlerine başvuran dolandırıcıların hedefi haline gelebiliyor. Uzmanların güvenlik tarafındaki temel değerlendirmeleri şu şekilde:

- İşlem sırasında fiziki yardım teklif eden kişilere karşı mesafeli olunmalı, şifre girişi esnasında tuş takımı fiziki olarak kapatılmalıdır.

- Kartın ATM’de kalması veya paranın sıkışması durumunda, cihazın başından ayrılmadan doğrudan bankanın resmi çağrı merkezi aranmalıdır.

- Yoğunluğun yüksek olduğu ilk günlerde ATM kullanmak yerine, temassız kart veya QR kod ile alışveriş yöntemlerinin tercih edilmesi güvenlik risklerini azaltmaktadır.

Uzmanlar, emeklilerin mağduriyet yaşamaması adına bankacılık işlemlerinde aceleci davranmamaları ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden yetkililere bilgi vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.