Türkiye'de uzun süredir yüksek seyreden enflasyon, nakit para kullanımını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Alım gücündeki düşüş nedeniyle vatandaşlar günlük harcamalarında dahi daha fazla banknota ihtiyaç duyarken, bu durum bankacılık sektöründe de yeni sorunları beraberinde getiriyor.

2009 yılında tedavüle giren 200 TL'lik banknotun yıllar içinde ciddi ölçüde değer kaybetmesi, özellikle yüksek tutarlı işlemlerde nakit taşımayı ve ATM kullanımını daha zahmetli hale getirdi. Artan banknot ihtiyacı, bankaların nakit yönetiminde de ek yük oluşturuyor.

ATM'LERE NAKİT YETİŞTİRMEK ZORLAŞTI

Bankalar, ATM'lerin sürekli dolu kalabilmesi için para taşıma araçlarının ve görevli personelin sayısını artırsa da artan nakit talebine tam anlamıyla yetişmekte zorlanıyor. Özellikle yoğun işlem yapılan bölgelerde ATM'lerin daha sık boşalması, nakit yönetimini her geçen gün daha maliyetli hale getiriyor.

ATM'LERDE 200 TL DÖNEMİ BAŞLADI

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankaların ATM'lere artık yalnızca 200 TL'lik banknot yerleştirdiğini öne sürdü. Geçtiğimiz yıllarda 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları ATM'lerden kaldıran birçok bankanın, son dönemde 100 TL'lik banknotları da para çekme bölümlerinden çıkardığı belirtiliyor.

TÜM PARA GÖZLERİ 200 TL'YE AYRILIYOR

Edinilen bilgilere göre çok sayıda banka, ATM'lerde daha fazla para bulundurabilmek amacıyla banknot haznelerinin tamamını 200 TL'lik banknotlara ayırmaya başladı. Böylece aynı alanda daha yüksek tutarda nakit bulundurulması hedefleniyor.

YENİ BANKNOT TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

ATM'lerde fiilen tek tip banknot uygulamasına geçilmesi, yüksek kupürlü yeni banknot tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Ekonomistler, mevcut enflasyon ve artan nakit ihtiyacı nedeniyle 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların tedavüle alınmasının artık kaçınılmaz hale geldiğini savunuyor.