2010’lu yılların başında Belçika’da bankamatiklere yerleştirilen kopyalama cihazlarıyla (skimmer) yüzlerce müşterinin banka kartı klonlandı. Bankaların denetim sistemlerine yakalanmadan yürütülen dolandırıcılıkta toplam 600 bin euro (yaklaşık 33 milyon 367 bin lira) tutarında haksız kazanç elde edildi.

TEKNİK İZ BIRAKMAYAN DÜZENEK

Dolandırıcıların bankamatiklerin kart giriş yuvalarına harici okuyucu aparatlar yerleştirdiği, şifre tespiti için ise mikro kamera veya sahte tuş takımlarından yararlandığı belirlendi. Klonlanan kartlarla yapılan para çekme işlemlerinin standart finansal akışlar içerisinde görünmesi nedeniyle, bankaların mevcut güvenlik sistemleri ilk etapta durumu tespit edemedi.

Belçika Bankalar Federasyonu verilerine göre ülkede 2008-2010 yılları arasında skimming vakalarında belirgin bir artış kaydedildiği parlamentoya sunulan raporlarda yer almıştı.

SORUŞTURMA BANKA HESABINA YAPILAN DEPOZİTOYLA BAŞLADI

Olayın aydınlatılması teknik incelemeler veya müşteri ihbarları yerine, faillerin elde ettikleri parayı ticari bir banka hesabına yatırmasıyla gerçekleşti. Hızlı ve ekonomik gerekçeden yoksun olarak yapılan yüksek miktarlı para yatırma işlemi, bankacılık uyum ve kara para aklamayı önleme sistemlerindeki alarmları tetikledi.

Yapılan incelemelerin ardından adli makamlar şüpheli finansal hareketleri takip ederek dolandırıcılık şebekesini çökertti.

SEKTÖREL ETKİLER AÇIKLANDI

Olayın ardından Belçikalı yetkililer, tüm bankamatiklere fiziksel engelleme teknolojisi kurulması yerine finansal hareketlerin denetimine odaklanmayı tercih etti. Ocak 2011 itibarıyla ülkede faaliyet gösteren 23 banka, Maestro kartların Avrupa dışındaki kullanımını varsayılan olarak kısıtlama kararı aldı.

Verilere göre, kart kopyalama cihazları ve kamera sistemlerinin temin maliyeti 7 bin ile 10 bin euro arasında değişmektedir. Benzer bir yöntemle Fransa’nın Vitry-sur-Seine bölgesinde Haziran 2025’te gerçekleşen ve İspanya üzerinden para çekimi yapılan bir başka olayda, Fransız emniyet güçleri yaklaşık 9 bin euro tutarında mevduata el koymuştur.

Emniyet yetkilileri ve finans uzmanları, kullanıcıların işlem öncesinde ATM kart giriş yuvalarını fiziksel olarak kontrol etmelerini ve anlık bildirim sistemlerini aktif tutmalarını öneriyor.

UZMANLAR BU ÖNLEMLERİ ALIN UYARISI YAPILDI

Bireysel finansal güvenliğinizi korumak için uygulayabileceğiniz temel önlemler şunlar:

- Kartınızı takmadan önce kart giriş yuvasını elinizle hafifçe sarsarak kontrol edin. Gevşek, çıkıntılı veya sonradan eklenmiş gibi duran parçalar varsa işlemi derhal iptal edin.

- Tuş takımını (PIN pad) kullanırken diğer elinizle veya bir nesneyle üzerini kapatın. Bu işlem, gizli kameraların şifrenizi kaydetmesini engeller.

- Bankanızın mobil uygulamasından tüm kart harcamaları ve para çekme işlemleri için anlık bildirim (push notification) özelliğini aktif edin.

- Kullanmadığınız zamanlarda kartlarınızın yurt dışı çekim ve internet alışverişi yetkilerini mobil bankacılık üzerinden kapalı tutun.

- Ekstrelerinizi ve hesap hareketlerinizi haftalık olarak kontrol ederek bilginiz dışındaki küçük tutarlı denemeleri veya şüpheli çekimleri erkenden fark edin.