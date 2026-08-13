Gelişen teknolojiyle birlikte dijital bankacılık işlemleri hayatı kolaylaştırsa da, dolandırıcıların kullandığı yöntemler de her geçen gün karmaşıklaşıyor.

Son dönemde artan kart kopyalama (skimmer), gizli kamera ve sahte tuş takımı vakalarının ardından siber güvenlik uzmanları ve emniyet birimlerinden vatandaşlara hayati bir çağrı yapıldı: "ATM'den para çekerken 6 kuralı uygulayın!"

ATM'den para çekerken ya da yatırırken maddi kayıp yaşamak istemeyen vatandaşların dikkat etmesi gereken 6 altın kural açıklandı.

ATM BAŞINDA GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAYACAK KURALLAR

-Kart yuvasını ve tuş takımını fiziksel olarak kontrol edin

ATM'ye yaklaştığınızda ilk olarak cihazı gözle ve elle kontrol edin. Kart giriş yuvasında veya tuş takımında (PIN pad) sonradan eklenmiş sahte bir aparat, esneklik ya da sallantı olup olmadığına bakın. Dolandırıcılar kart bilgilerinizi kopyalamak için yuva üzerine "skimmer" adı verilen ek cihazlar yerleştirebilmektedir.

-Şifrenizi girerken tuş takımını kapatın

Kart bilgileriniz kopyalansa dahi dolandırıcıların paranıza ulaşması için şifrenize (PIN) ihtiyacı vardır. ATM’lerin üst kısımlarına veya broşürlüklere gizlenen mikro kameralardan korunmak için şifrenizi tuşlarken diğer elinizle, cüzdanınızla veya bir eşyanızla tuş takımının üzerini kapatın. Arkanızdaki kişilerle aranızda güvenli mesafe bulunmasına özen gösterin.

-Şüpheli "Yardım" tekliflerini reddedin

İşleminiz sırasında kartınız sıkışırsa veya aksaklık yaşarsanız, yanınıza gelip yardım etmek isteyen kişilere karşı temkinli olun. "Şifrenizi tekrar girin, düzelir" gibi yönlendirmelere inanmayın. Yaşadığınız sorunda çevredeki yabancılardan değil, yalnızca bankanın resmi müşteri hizmetleri hattından yardım isteyin.

- Bitiş ekranını görmeden ATM önünden ayrılmayın

Para çekme veya yatırma işlemi bittiğinde aceleyle ATM'den ayrılmak büyük bir güvenlik açığı oluşturur. Ekran tamamen sıfırlanıp "Lütfen Kartınızı Alın" veya ana karşılama ekranı gelene kadar bekleyin. Paranızı, kartınızı ve işlem makbuzunuzu aldığınızdan emin olun.

-QR kod ile kart kullanmadan işlem yapın

Fiziksel kart kullanımı kopyalama riskini beraberinde getirir. Bankanızın mobil uygulaması üzerinden QR kod ile para çekme veya yatırma özelliğini tercih ederek, kartınızı ATM'ye takmadan işlemlerinizi çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

-Tenha ve yetersiz ışıklandırılmış ATM'leri kullanmayın

ATM'nin bulunduğu lokasyon güvenliğiniz açısından kritik öneme sahiptir. Yetersiz aydınlatılmış, tenha sokaklardaki ATM'ler yerine; kamera açısı geniş, insan trafiğinin olduğu veya doğrudan banka şubelerinin içinde/önünde yer alan ATM'leri kullanmayı tercih edin.

Uzmanlar, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bankanın çağrı merkezine bilgi verilmesi gerektiğini vurguluyor.