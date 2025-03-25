En büyük banknotun 200 lira olduğu ve alım gücünün günden güne düştüğü bu günlerde ATM'lerden çekilen para kısa sürede harcanıp bitiyor. ATM'ye sık sık uğramak zorunda kalan vatandaşlar çektikleri paralarda yırtık ve kopuk olduğunu görmeye başladıklarını söyleyerek paylaşımda bulunuyor.

Acil para ihtiyacı durumlarında ciddi mağduriyetler yaratan bu sorun için bankalar henüz çözüm bulmuş değil. ATM'ye para sıkışması ya da haznede hasarlı bir paranın yer alması durumlarında ortaya çıkan sorun nedeniyle kayıp yaşayan vatandaşlar, bu soruna bankaların çözüm bulmasını isterken para yutma gibi durumlarda da çözüm sürecinin daha hızlı sonuçlanmasını bekliyor.

PARALAR PUL OLDU

Yüksek enflasyon ile birlikte Türk lirasının alım gücü düştükçe düştü ve en büyük banknot olan 200 liralıkların toplam kağıt para sayısındaki payı yüzde 53'ü aştı. 200 liralık banknotların piyasadaki payı henüz 2021 yılında yüzde 12 dolaylarında seyretmekteydi.

Merkez Bankası verilerine göre 200 lira sayısı, önceki aya kıyasla artarak 2 milyar 875 milyon 616 bin 745 adet oldu.

Son verilere göre, piyasadaki en küçük banknot olan 100 TL’nin emisyon içindeki payı yüzde 19,1’e geriledi. Diğer banknotlar da değer kaybediyor:

50 TL: %6,9

20 TL: %4,7

10 TL: %10,5