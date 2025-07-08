Son dönemde nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte banka ATM’lerinden yapılacak para çekim işlemleri mercek altına alındı.

Bankalar, müşterilerine sundukları günlük nakit çekim limitlerini güncellemeye başladı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bazı bankalar yüksek limit sunarken, bazıları hala düşük limitlerde kaldı. Peki, hangi banka günlük ne kadar nakit çekim imkanı sağlıyor?

RAKAMLAR BANKADAN BANKAYA FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bankadan nakit çekmek isteyen müşteriler için ATM limitleri büyük önem taşıyor. Özellikle havale ve EFT işlemleri yerine direkt nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler, ATM’lerdeki günlük çekim limitlerini yakından takip ediyor. Güncellenen rakamlar, bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

EN YÜKSEK LİMİT 50 BİN TL

Son güncellemelere göre, en yüksek günlük para çekme limiti 50.000 TL ile Enpara’da bulunuyor. Akbank ise yalnızca 7.000 TL’lik limit ile en düşük sınırı uygulayan banka konumunda.

LİMİT ÜSTÜNDE PARA ÇEKİLMEK İSTENDİĞİNDE NE OLUYOR?

Para çekme limitlerinin üzerinde nakit çekilmek istendiğinde ise bankalar ek komisyon uygulamaya başlıyor. Bu durum, özellikle yüksek miktarda nakit ihtiyacı olan müşteriler için ek masraf anlamına geliyor. Ancak farklı bir yöntemi tercih ederek, parayı EFT yoluyla kendi hesabınızın bulunduğu ya da anlaşmalı bankanın ATM'sinden ücretsiz şekilde çekmeniz de mümkün.

İşte bankaların güncel günlük para çekme limitleri: