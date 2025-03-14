Yeni Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde, ATM'lerde yüz tanıma sistemleri devreye alınacak. Artık güvenlik kamerası tarafından gözden kaçan veya tespit edilemeyen kişiler, para çekme işlemi gerçekleştiremeyecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR! KAYITLAR İKİ YIL SAKLANACAK

Yeni düzenlemelerle birlikte, ATM’lerden işlem yaparken, güvenlik kameralarına kaydedilen yüz görüntülerinin tespit edilememesi durumunda kullanıcılar, para çekme işlemi gerçekleştiremeyecek.

Bu yenilikle birlikte ATM’lerdeki güvenlik kameralarının kayıtları da en az iki yıl süreyle saklanacak. Böylece, bilişim suçlarına karşı daha etkin bir güvenlik önlemi sağlanacak.

ÇİPLİ KİMLİK İLE HESAP AÇMA ZORUNLULUĞU

Banka işlemleri konusunda da önemli değişiklikler geliyor. Artık, çipli kimlik belgesi olmadan banka hesapları açılamayacak.

Bu düzenleme, kimlik doğrulama süreçlerini güçlendirecek ve dolandırıcılık gibi bilişim suçlarına karşı etkili bir engel oluşturacak.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan bir diğer önemli değişiklik ise, bilişim suçlarının daha etkin bir şekilde takip edilmesi. Banka ve finans kuruluşlarının yanı sıra mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler getirilecek.

Bu sayede, bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarıyla daha etkili bir mücadele verilecek.

BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Yeni düzenlemeyle, banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkileri genişletilecek, böylece bu kuruluşlar, suçlarla mücadeleye daha fazla katkı sağlayacak.

Yargısal süreçlerde, savcı veya hakim tarafından istenilen belgelerin 10 gün içinde gönderilmemesi durumunda banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilebilecek.

Ayrıca, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, suçla bağlantılı hesaplar askıya alınacak ve suçtan zarar gören kişiye ait menfaatler iade edilecek.

ATM'LERDEN PARA ÇEKERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ATM’den para çekerken güvenliğinizi sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Yüz tanıma ve kimlik doğrulama: Yeni düzenlemeyle birlikte ATM güvenlik kameraları, yüzünüzü tespit edemediyse işlem yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, kameraya doğrudan bakarak işlem yapmanız faydalı olacaktır.

Güvenli ortamda işlem yapın: ATM’nin bulunduğu ortamı kontrol edin. Çok kalabalık veya güvenli olmayan yerlerden kaçının.

Pin kodu güvenliği: Pin kodunuzu girerken kimsenin göremeyeceğinden emin olun. Etrafınızdaki kişilerin dikkatini çekmemeye özen gösterin.

Hesap özeti ve para çekme miktarı: ATM’den işlem yapmadan önce hesap özetinizi kontrol edin. Çekmek istediğiniz miktarı doğru girdiğinizden emin olun.

ATM çıkış kısmını kontrol edin: Para çektikten sonra ATM'nin para verme kısmının kapandığından ve kartınızın geri alındığından emin olun.

İptal tuşuna basmayı unutmayın: Kartınızı ATM'den aldıktan sonra 'İptal' tuşuna basmaya özen gösterin.

Yeni düzenlemelerin getirdiği güvenlik önlemlerine bir de bireysel güvenlik önlemleri almak olası tehlikeleri en aza indirmek için oldukça büyük önem taşıyor.