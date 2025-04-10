Gelişen dijital bankacılık uygulamaları sayesinde kullanıcılar artık banka kartı kullanmadan, sadece cep telefonlarıyla ATM’lerden para çekebiliyor.

QR kodla para çekme işlemleri son dönemde oldukça yaygınlaşırken, bu yöntemin sağladığı kolaylıklar kadar bazı güvenlik riskleri de beraberinde geldi. Bankacılık ve siber güvenlik uzmanları, QR kod ile para çekerken yapılan bazı küçük hataların, kullanıcıların dolandırıcılara karşı savunmasız kalmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

QR kod ile para çekme yöntemi, doğru kullanıldığında son derece güvenli ve hızlı bir alternatif sunuyor. Ancak küçük gibi görünen güvenlik adımlarının atlanması, büyük maddi kayıplara yol açabilir. Dolandırıcılara karşı tam koruma sağlamak için kullanıcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Teknolojiden faydalanırken, dijital güvenliği de elden bırakmamak gerekiyor.

UZMANLARA GÖRE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK 3 NOKTA

Uzmanlara göre QR kodla para çekme işlemlerinde en çok dikkat edilmesi gereken üç önemli nokta şunlar:

ATM çevresini kontrol edin: Dolandırıcılar, bazı ATM’lerin üzerine sahte QR kodlar yapıştırarak kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeye çalışabilir. Bu nedenle işlem yapmadan önce ATM’nin fiziksel bütünlüğünü ve QR kodun doğruluğunu kontrol etmek büyük önem taşıyor.

Güvenli internet bağlantısı kullanın: QR kod oluşturmak için kullanılan mobil bankacılık uygulamasına bağlanırken mutlaka güvenli bir Wi-Fi ağı ya da mobil veri kullanılmalı. Ortak, şifresiz Wi-Fi ağlarında yapılan işlemler kötü niyetli kişiler tarafından takip edilebilir.

İşlem sonrası çıkış yapmayı unutmayın: QR kod ile işlem yaptıktan sonra, mobil uygulamadan çıkış yapmayı ihmal etmemek gerekiyor. Uygulama açık kaldığında hesabınıza yetkisiz erişim riski doğabilir.

Bankalar, kullanıcıları bu konuda bilinçlendirmek adına bilgilendirici kampanyalar yürütürken, kullanıcıların da kişisel güvenlik önlemlerini almaları gerektiği vurgulanıyor.