Yüksek enflasyon ve artan nakit ihtiyacı, bankacılık sektörünü ATM operasyonlarında yeni kararlar almaya zorluyor. Bankacılık kulislerinden sızan bilgilere göre, operasyonel maliyetleri düşürmek ve şube içi yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM para çekme limitlerinde kapsamlı bir düzenleme yapılması planlanıyor.

Mevcut durumda 10.000 TL ile 15.000 TL bandında seyreden komisyonsuz günlük çekim limitlerinin, kısa süre içerisinde önemli ölçüde artırılması bekleniyor.

ŞUBE İÇİ ATM'LERDE '50 BİN TL' İDDİASI

Düzenlemenin en dikkat çekici detayını, şubelere bitişik ATM'ler ile bağımsız noktadaki ATM'ler arasındaki limit farkı oluşturuyor. Sektör temsilcilerinden edinilen verilere göre, bankaların güvenlik ve lojistik avantajlar nedeniyle şube içi ATM'lerde limitleri 50.000 TL’nin üzerine çıkarmaya hazırlandığı öngörülüyor. Bu adımın temel amacının, yüksek tutarlı nakit işlemleri tamamen dijital kanallara ve ATM'lere kaydırarak gişe yükünü hafifletmek olduğu belirtiliyor.

BAĞIMSIZ ATM'LERDE SINIRLI ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Metro istasyonları, AVM’ler ve cadde üzerlerinde konumlanan "Off-Site" ATM'lerde ise artışın daha temkinli olması bekleniyor. Lojistik ve nakit ikmali süreçlerindeki zorluklar nedeniyle, bu noktalardaki limit artışlarının şube içi ATM'lerin gerisinde kalacağı ve 50.000 TL sınırının altında tutulacağı iddia ediliyor.

Bankaların bu noktalar için güvenlik protokollerini öncelikli tutarak kademeli bir geçiş yapması planlanıyor.

KARTSIZ VE QR KODLU İŞLEMLERDE LİMİT EŞİTLİĞİ

Yeni dönemde sadece fiziksel kartla değil, QR kod ve kartsız işlem limitlerinde de artış öngörülüyor. Sektör kaynakları, yeni nesil ATM'lerde QR kod teknolojisiyle yapılan çekimlerin fiziksel kart limitleriyle eşitlenmesinin hedeflendiğini ifade ediyor. Bu düzenleme hayata geçtiğinde, kullanıcıların kart taşıma zorunluluğu olmadan yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesi öngörülüyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Bankacılık sektöründe heyecan yaratan bu iddiaların ardından gözler bankaların yapacağı resmi duyurulara çevrildi. 2026 yılı içerisinde nakit erişimini kolaylaştırması beklenen bu adımların, şubelerdeki gişe trafiğini önemli ölçüde azaltacağı değerlendiriliyor. Yakın zamanda bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden yeni limit tablolarını ilan etmesi bekleniyor.

GÜNCEL ATM'DEN KARTLA VE QR KODLA PARA ÇEKME LİMİTLERİ: