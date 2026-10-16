Bankacılık sektöründe akıllı telefonlar üzerinden kart kullanmadan işlem yapma alışkanlığı artarken, ATM'lerde QR kodla gerçekleştirilen para yatırma limitleri yeniden şekillendi.

Kamu, özel, katılım ve dijital bankaların uygulamalarından derlenen bilgilere göre, QR kodla para yatırma işlemlerinde tek bir standart limit bulunmuyor.

Bankaların belirlediği günlük tavan tutarlar; kurumların risk politikalarına, müşteri segmentlerine ve hesap türlerine göre kişiselleşebiliyor.

MÜŞTERİ PROFİLİNE GÖRE LİMİTLER DEĞİŞEBİLİYOR

Sektör verilerine göre bankaların sunduğu QR kodla para yatırma imkânlarında en dikkat çeken detay, limitlerin kişiden kişiye farklılık gösterebilmesi.

Bankalar genel bir üst sınır belirlese de müşterinin bireysel veya ticari grupta yer alması, hesap türü ve dijital bankacılık kullanım geçmişi gibi etkenler nedeniyle uygulanan günlük para yatırma limiti müşteriye özel tanımlanabiliyor.

EN YÜKSEK PARA YATIRMA LİMİTİ 185 BİN TL

Piyasadan edinilen güncel bilgilere göre, QR kod ve kartlı para yatırmada en yüksek günlük limiti sağlayan kurumlar Yapı Kredi, Enpara ve QNB Finansbank olarak öne çıkıyor.

Yapı Kredi: Kartlı ve QR kodla günlük toplam para yatırma limiti 185.000 TL (kartsız işlem limiti 184.900 TL).

Enpara & QNB Finansbank: Günlük para yatırma limiti 185.000 TL.

ING: Günlük para yatırma üst sınırı 150.000 TL.

EK LİMİT VE BİRLEŞİK LİMİT UYGULAYAN BANKALAR

Bazı bankalar ise kartlı yatırma limitleri ile QR kod yatırma limitlerini birbirinden ayrı tutarak müşterilerine ek imkânlar sunuyor:

Kuveyt Türk: Kartlı işlemlerde 50.000 TL ve QR kod ile ek 50.000 TL olmak üzere günlük toplamda 100.000 TL’ye kadar yatırma imkânı veriyor.

Türkiye Finans: Doğrudan QR kod ile para yatırma limiti günlük 18.000 TL seviyesindeyken, genel para yatırma limiti 50.000 TL olarak uygulanıyor.

BANKA BANKA GÜNLÜK PARA YATIRMA LİMİT DÜZEYLERİ

Derlenen verilere göre bankaların uyguladığı günlük para yatırma limit grupları şu şekilde sıralanıyor:

100.000 TL Limit Grubu: Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Burgan Bank, Fibabanka, OdeaBank ve Vakıf Katılım.

70.000 TL - 75.000 TL Arası Limit Grubu: TEB (74.790 TL) ve DenizBank (74.750 TL).

50.000 TL Limit Grubu: Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Kuveyt Türk (belirli kart türlerinde), Şekerbank, Alternatif Bank, HSBC ve Ziraat Katılım.

50.000 TL Altı Limit Grubu: Anadolu Bank (30.000 TL), Akbank (25.000 TL) ve Aktif Bank (20.000 TL).

KENDİ LİMİTİNİZİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Limitlerin müşteri segmenti ve anlık bankacılık politikalarına göre değişiklik gösterebilmesi nedeniyle; kullanıcıların kendilerine özel tanımlanan en güncel para yatırma limitlerini, hizmet aldıkları bankanın mobil uygulaması üzerinden ("Profil / İşlem Limitleri" adımı) veya müşteri hizmetleri aracılığıyla teyit edebilecekleri bildiriliyor.