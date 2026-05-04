ATM fişleri sadece çekilen tutarı göstermez. Kart numaranızın son haneleri, işlem saati, tarih, ATM’nin tam konumu ve hesap bakiyeniz gibi kritik bilgileri barındırır. Bu veriler dolandırıcılar için "altın değerinde" birer ipucudur.

Suçlular artık sadece şifre çalmakla yetinmiyor, sizinle "güven ilişkisi" kurmaya çalışıyor. Fişte yazan işlem saati ve ATM konumunu bilen bir dolandırıcı:

Sahte banka temsilcisi: Sizi bankadan arıyormuş gibi yapıp, "Az önce şu konumdaki ATM'den işlem yaptınız, bir sorun var" diyerek güveninizi kazanabilir.

Bilgi avcılığı: Gerçek bilgileri size karşı kullanarak şifrelerinizi veya onay kodlarınızı vermeniz için sizi manipüle edebilir.

En büyük hata, fişi ATM'nin üzerinde bırakmak veya hemen yanındaki çöp kutusuna atmaktır. Uzmanlar, bu alanların dolandırıcılar tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini (data scavenging) belirtiyor. Eğer fişi illa basacaksanız, yanınıza almalı ve evde imha ederek atmalısınız.

Dijital seçenek neden daha güvenli?

Banka verilerinizi korumanın en basit yolu "Dijital Makbuz" kullanmaktır:

İz bırakmaz: Fiziksel bir kağıt olmadığı için üçüncü şahısların eline geçme riski sıfırdır.

Hızlı takip: Mobil bankacılık üzerinden işlemlerinizi anlık kontrol edebilir, şüpheli bir hareketi saniyeler içinde fark edebilirsiniz.

Doğa dostu: Gereksiz kağıt israfının önüne geçersiniz.

Paranızı korumak için altın kurallar

Gerekmiyorsa basmayın: En güvenli kural basittir; fiziksel kanıta ihtiyacınız yoksa "Fiş İstemiyorum" seçeneğine tıklayın.

Şifrenizi paylaşmayın: Hiçbir banka temsilcisi sizden telefonla onay kodu veya şifre istemez.

İmha Edin: Eski banka evraklarını atmadan önce bilgilerin olduğu kısımları mutlaka kesin veya yakın.