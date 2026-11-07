Günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan ATM'lerde para çekme alışkanlığı değişiyor. Uzun yıllardır banka kartını cihazın kart yuvasına yerleştirerek gerçekleştirilen işlemler, dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte farklı bir boyuta taşınıyor.

Artık vatandaşlar, yanlarında banka kartı bulunmasa bile cep telefonlarını kullanarak ATM üzerinden nakit para çekebiliyor. Mobil bankacılık uygulamalarına entegre edilen QR kod özelliği sayesinde kart kullanmadan para çekme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

KARTI ATM'YE TAKMADAN PARA ÇEKİLEBİLİYOR

ATM ekranında beliren QR kodun cep telefonu kamerasıyla okutulması, kartsız para çekme işleminin temelini oluşturuyor. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden hesaplarını ve çekmek istedikleri tutarı belirleyerek işlemlerini tamamlayabiliyor.

Bu yöntemde fiziksel kartın ATM'nin kart yuvasına yerleştirilmesine gerek kalmıyor. İşlem mobil cihaz üzerinden onaylandıktan sonra ATM, belirlenen tutardaki nakit parayı kullanıcıya veriyor. Böylece banka kartını yanında taşımayanlar da desteklenen ATM'lerden para çekebiliyor.

ATM'LERDE QR KOD DÖNEMİ YAYGINLAŞIYOR

Türkiye'de de kartsız para çekme teknolojisi giderek daha fazla kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2025 Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgiler, ATM altyapısında TR Karekod kullanımının oldukça geniş bir alana ulaştığını gösteriyor.

Bu gelişmeyle birlikte cep telefonları, günlük bankacılık işlemlerinde daha önemli bir araç haline geliyor. QR kod teknolojisi, ATM kullanıcılarına fiziksel kartın yanı sıra farklı bir işlem seçeneği sunuyor.

KART YUVALARI TAMAMEN KALDIRILACAK MI?

QR kodla para çekme işlemlerinin yaygınlaşması, ATM'lerde fiziksel kart kullanımının geleceğini de gündeme getiriyor. Ancak Türkiye'de bütün ATM'lerde kart yuvalarının kaldırılacağına ilişkin alınmış genel bir karar veya açıklanmış bir geçiş takvimi bulunmuyor.

Şimdilik kartlı işlemler devam ederken QR kodla para çekme, vatandaşlara sunulan alternatif yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sektördeki dijitalleşme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

Finansal teknolojilerdeki gelişmeler, fiziksel kart kullanımına alternatif yöntemlerin yaygınlaşmasının önünü açarken ATM tasarımlarının ve vatandaşların nakit para çekme alışkanlıklarının da zamanla değişebileceğine işaret ediyor.