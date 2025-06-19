ATM dolandırıcıları genellikle kart giriş yuvalarına kopya cihazları yerleştiriyor. Bu cihazlar, ATM'nin kart okuma mekanizmasına benzer şekilde çalışıyor ve kullanıcının kartındaki manyetik şerit veya çip bilgilerini kaydediyor.

Dolandırıcıların eline geçen kullanıcı kart bilgileri ciddi kayıplara neden olabiliyor. Bu tür cihazlar, ATM'nin dışarıdan bakıldığında normal göründüğü için kullanıcılar tarafından genellikle fark edilmez. Bu durum sadece bir örnek olup, dolandırıcılar her geçen gün yeni teknikler geliştirerek ATM'leri hedef almaya devam etmektedir.

ATM dolandırıcılığı herkesin başına gelebilecek bir durumdur, ancak dikkatli olmak ve doğru önlemleri almak bu riskleri önemli ölçüde azaltabilir. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaştığınızda, işleminizi hemen iptal ederek ATM’den uzaklaşmak, büyük bir dolandırıcılık vakasının önüne geçmenize yardımcı olabilir. Bu nedenle, ATM kullanırken dikkatli olmalı ve her zaman güvenliğinizi ön planda tutmalısınız.

İPTAL TUŞUNA BASIN UYARISI!

Uzmanlara göre, ATM’ye yaklaşırken yapmanız gereken ilk şeylerden biri, kartınızı takmadan önce “İPTAL” tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem, ATM’nin dolandırıcılık amaçlı bir cihazla donatılıp donatılmadığını kontrol etmenize olanak tanır.

Uzmanlar, “İPTAL” tuşuna basarak cihazın güvenliğini kontrol etmenin önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Eğer ATM’nin kart giriş yuvasında şüpheli bir cihaz varsa, işleminizi başlatmadan önce bu durumu fark edebilir ve ATM’yi devre dışı bırakabilirsiniz. Bu basit işlem, güvenliğinizi büyük ölçüde artıracaktır.

QR KOD İLE İŞLEM YAPMAK, GÜVENLİĞİ ARTIRIR

Son yıllarda gelişen teknoloji, ATM’lerin güvenliğini artırmaya yönelik yeni çözümler sunuyor. Bunlardan biri de QR kod ile yapılan işlemlerdir. QR kod ile para çekme veya transfer yapma imkanı, kart kullanmadan işlem yapmanıza olanak tanır. Bu yöntem, kart bilgilerinizin çalınma riskini önemli ölçüde azaltır. Çünkü işlem yaparken fiziksel kartınızı kullanmazsınız ve dolayısıyla kart bilgilerinizin ele geçirilmesi engellenmiş olur.

Uzmanlar, QR kod ile işlem yapmanın güvenliği artıran bir yöntem olduğunu belirtiyor. QR kod ile ATM’ye bağlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve böylece kart bilgilerinizin çalınma ihtimalini minimuma indirebilirsiniz. Ayrıca, QR kodla işlem yaparken kartınızın fiziksel olarak ATM’de bulunmadığı için, kartın çalınma riski de ortadan kalkar.

ATM kullanırken dikkatli olmak, dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için atılacak ilk adımdır. “İPTAL” tuşunu kullanmak, şüpheli durumları fark etmek ve modern teknolojilerden faydalanmak, güvenliğinizi artırmak için alabileceğiniz basit ama etkili önlemlerdir.

Günümüzde dolandırıcılar her geçen gün daha gelişmiş yöntemler kullanarak kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Bu nedenle, ATM kullanırken alacağınız önlemler, sizin ve maddi güvenliğiniz için son derece önemlidir.