Türkiye’de bankacılık sektöründe fiziki altın alımını kolaylaştıracak yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bazı bankalar, pilot uygulama kapsamında ATM’ler üzerinden ambalajlı ve sertifikalı gram altın satışına başladı.

Şimdilik büyükşehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot noktalarda başlayan uygulama, mesai saatleri dışında ya da hafta sonlarında kuyumcuların kapalı olduğu zamanlarda da kullanılabilecek.

ATM’lerden verilen altınlar; Darphane veya akredite edilmiş rafineriler tarafından üretilen, özel güvenlik kodlu ambalajlarda sunuluyor.

AMBALAJI BOZULAN ALTININ DEĞERİ DÜŞÜYOR

ATM'lerde satılan paketli gram altınların ambalajında yer alan seri numarası, QR kod, hologram ve rafineri imzası ürünün orijinalliğini garanti ediyor. Ancak ambalajın deforme olmasıyla tüm bu güvenlik mekanizmaları geçersiz hale geliyor. Gram altını ambalajlı şekilde muhafaza edenlerin ambalajın zarar görmemesine dikkat etmesi gerekiyor. Kuyumcular ambalajı hasar görmüş ürünü yalnızca eritilecek "has altın" veya "hurda altın" fiyatından geri alıyor. Bu değişim, piyasa koşullarına bağlı olarak gram başına göz göre göre %3 ila %5 oranında kayıp anlamına geliyor.