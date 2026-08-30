Eski ve ikinci el cihazları otomatlar üzerinden satın alarak nakit ödeme yapan yeni nesil geri dönüşüm ATM'leri hizmete girdi. ABD merkezli ecoATM platformu, cihazları saniyeler içinde analiz ederek kullanıcıya insan müdahalesi olmadan anında teklif sunuyor. SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR? Alışveriş merkezleri ve dev market zincirlerine yerleştirilen otomatlar, içine bırakılan cihazı saniyeler içinde inceliyor. Yapılan otomatik teknik analizin ardından sistem, cihazın durumuna göre kullanıcıya nakit veya dijital ödeme seçeneği sağlıyor. YENİ NESİL ATM'LER HANGİ ÜLKELERDE HİZMET VERİYOR? Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve İngiltere genelinde kurlanan geri dönüşüm noktalarının sayısı 7 bini aştı. Elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan sistem, ikinci el telefon piyasasında teslimat ve ödeme süreçlerini tamamen otomatik hale getiriyor.

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