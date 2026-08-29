Son dönemde ATM’lerde yaşanan nakit çekim sorunları ve para vermeme uyarıları vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Şube gişelerindeki işlem yoğunluğunu hafifletmek ve artan nakit ihtiyacını self-servis kanallardan karşılayabilmek adına bankalar, ATM altyapılarında çeşitli teknik düzenlemelere gidiyor. Ancak işlem sırasında zaman kaybetmemek ve mağduriyet yaşamamak adına dikkat edilmesi gereken operasyonel kurallar bulunuyor.

BANKALARIN YENİ BANKNOT VE KASET STRATEJİSİ

Bankalar, cihazların fiziki kaset (hazne) kapasitelerini gün boyunca kesintisiz kullanabilmek amacıyla para yükleme stratejilerini güncelliyor. Piyasa emisyonundaki payı yüksek olan 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar ATM haznelerinin ana ağırlığını oluştururken; 10 TL, 20 TL ve 50 TL gibi küçük tutarlı banknotların dağıtımı operasyonel verimlilik adına sınırlandırılıyor.

KÜSURATLI TUTARLARDA NEDEN HATA UYARISI VERİLİYOR?

Haznelerde yüksek kupürlü banknotların tercih edilmesi, çekim esnasında teknik bir uyuşmazlığı beraberinde getiriyor. İçerisinde yalnızca 200 TL'lik banknot kalan bir cihazdan 250 TL, 350 TL veya 550 TL gibi 200'ün tam katı olmayan ara tutarlar talep edildiğinde, ATM kasasında uygun küçük kupür bulunmadığı için cihaz işlemi onaylamıyor.

UZMANLARDAN MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN ÖNERİLER

Finans uzmanları, bu durumun küçük banknotların tedavülden kalktığı anlamına gelmediğini, tamamen cihazların hazne kapasitesiyle ilgili olduğunu belirtiyor.

Mağduriyet yaşanmaması adına çekilmek istenen tutarların 200, 400, 600 TL gibi düz rakamlara yuvarlanması tavsiye ediliyor.

İşlem öncesinde mobil bankacılık uygulamalarından ATM durumunun kontrol edilmesi öneriliyor.

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL ATM LİMİTLERİ

Nakit ihtiyacını doğrudan dijital ve self-servis kanallara yönlendirmek amacıyla bankaların sunduğu günlük ücretsiz kartlı para çekme limitlerinde güncellemeler yapıldı. Standart bireysel kartlar için uygulanan günlük çekim limitleri bankadan bankaya şu şekilde sıralanıyor:

Enpara: 50.000 TL

Türkiye İş Bankası: 20.000 TL

VakıfBank: 20.000 TL

Kuveyt Türk: 20.000 TL

QNB Finansbank: 20.000 TL

Garanti BBVA: 15.000 TL

Yapı Kredi: 15.000 TL

Akbank: 15.000 TL

ING Bank: 15.000 TL

DenizBank: 15.000 TL

TEB: 15.000 TL

Fibabanka: 15.000 TL

Ziraat Bankası: 15.000 TL

Halkbank: 15.000 TL

Ziraat Katılım: 10.000 TL

OdeaBank: 10.000 TL

Aktif Bank: 10.000 TL

Anadolubank: 10.000 TL

Alternatif Bank: 10.000 TL

HSBC: 10.000 TL

Belirtilen bu limitler standart kart çekimleri için geçerli olup, QR kod ile yapılan mobil çekimler ve üst segment hesap türleriyle birlikte günlük nakit erişim imkanı daha yüksek tutarlara ulaşabiliyor.