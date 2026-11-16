Akıllı telefonların günlük hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte finansal alışkanlıklarda sessiz ama köklü bir dönüşüm yaşanıyor. Geçmişte alışveriş yapmak için cüzdanda nakit para veya banka kartı bulundurmak zorunluyken, günümüzde ödeme işlemlerinin büyük bir bölümü saniyeler içinde cep telefonları üzerinden tamamlanıyor.

Özellikle küçük tutarlı harcamalarda temassız mobil ödemelerin ve QR kod sistemlerinin öne çıkması, vatandaşların yanında nakit para taşıma ihtiyacını minimuma indirdi.

ATM'LERDE KART DÖNEMİ GERİDE KALIYOR

Dijitalleşmenin sunduğu kolaylık yalnızca kasalarla sınırlı kalmadı; ATM kullanım alışkanlıkları da değişti. Bankaların mobil uygulamalarına entegre ettiği QR kodla işlem özelliği sayesinde kullanıcılar, cüzdanlarını çıkarmadan nakit çekebiliyor veya hesaplarına para yatırabiliyor.

Bu sistemde müşteriler, mobil bankacılık uygulaması üzerinden işlem tutarını belirleyip ATM ekranında beliren karekodu telefon kamerasına okutarak saniyeler içinde parasını alabiliyor. Bu yöntem hem fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor hem de kart kopyalama veya kartın ATM'de sıkışması gibi güvenlik risklerini sıfıra indiriyor.

NAKİT PARANIN GELECEĞİ NE OLACAK?

Ödeme teknolojilerinin tamamen telefonlara taşınması, tüketicilerin ATM'lere gitme sıklığını giderek azaltıyor.

Buna karşın nakit para; dijital altyapının zayıf olduğu bölgelerde, elektrik veya internet kesintilerinde ve acil durumlarda güvence olma özelliğini koruyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde mobil cüzdanların daha da yaygınlaşmasıyla fiziksel kartların ve geleneksel ATM kullanımının yerini tamamen temassız işlemlere bırakacağını öngörüyor.