Gelişen teknolojiyle birlikte finans dünyası köklü bir değişimden geçiyor. Yıllardır ceplerimizde taşıdığımız, ATM'lerin önünde dakikalarca işlem sırası beklememize neden olan plastik banka ve kredi kartları yavaş yavaş tarih sahnesinden çekiliyor.

Bankaların dijital altyapılarını yenilemesiyle birlikte, ATM'den para çekme ve yatırma işlemlerinde artık tamamen akıllı telefonlar ve QR kod dönemi başladı. Fiziksel kart kullanımını asgariye indiren bu hamle, nakit işlemlerini saniyeler süren pratik bir deneyime dönüştürüyor.

QR KODLA PARA NASIL ÇEKİLİR VE YATIRILIR?

Yeni sistemde ATM'den nakit çekmek ya da hesaba para yatırmak için kartı yuvaya yerleştirme devri kapandı.

Vatandaşlar, kullandıkları bankanın mobil uygulamasına girerek "QR İşlemleri" menüsünü seçiyor. ATM ekranında beliren karekodu telefonlarının kamerasına okutan kullanıcılar, tutarı girerek işlemlerini saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Aynı kolaylık para yatırma işlemleri için de geçerli; üniteye yerleştirilen nakit, yine QR kod eşleşmesi sayesinde anında hesaba geçiyor.

QR KOD SİSTEMİ KART KOPYALAMA RİSKİNİ BİTİRİYOR

Bu köklü değişikliğin en büyük motivasyon kaynaklarından biri de şüphesiz güvenlik. Klasik kart kullanımında sıkça yaşanan "kart kopyalama", "şifrenin başkası tarafından ele geçirilmesi" veya "ATM'nin kartı yutması" gibi mağduriyetler, QR kod teknolojisiyle tamamen ortadan kalkıyor.

İşlemler doğrudan bankanın yüksek güvenlikli mobil uygulaması üzerinden onaylandığı için, kötü niyetli kişilerin ATM'lere kurduğu tuzaklar boşa çıkmış oluyor.

GELECEKTE BİZLERİ NE BEKLİYOR?

Uzmanlar; QR kod ile işlem yaparken telefonunuzun internet bağlantısının güvenli olduğundan emin olunması ve mobil bankacılık şifresinin kimseyle paylaşılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Bankacılık analistleri ise bu adımın sadece bir başlangıç olduğunu belirtiyor. Kart üretim maliyetlerinin ve çevreye verilen zararın azaltılması hedeflenirken, yakın gelecekte ATM'lerin tamamen dokunmatik ekranlı ve biyometrik (yüz tanıma, parmak izi) doğrulama sistemlerine sahip akıllı cihazlara dönüşmesi bekleniyor.

Plastik kartların yerini alan QR kod sistemi, şimdiden dijital cüzdan çağının en güçlü ayaklarından biri haline gelmiş durumda.