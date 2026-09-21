Rusya’da banka müşterilerini ilgilendiren yeni bir nakit transfer düzenlemesi hayata geçiriliyor. 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek sistem sayesinde mevduat sahibi, herhangi bir bankanın ATM’sinden nakit para yatırarak bu parayı Hızlı Ödeme Sistemi (SBP) üzerinden farklı bir bankadaki kendi hesaplarına doğrudan aktarabilecek.

Böylece vatandaşlar, farklı bankalara ait hesapları arasındaki nakit yatırma işlemlerini tek bir ATM üzerinden pratik şekilde halledebilecek.

MÜŞTERİLERE ÖZEL LİMİTLER UYGULANACAK

Yeni uygulamada suistimallerin ve kontrolsüz nakit girişinin önüne geçmek amacıyla kişi başı 25 bin, 50 bin veya 200 bin rublelik özel limitler uygulanacak. Bu limitler banka bazlı değil, doğrudan kişi adına tanımlanacak.

Yani bir müşteri farklı bankaların ATM’lerini kullansa bile belirlenen toplam sınırı aşamayacak. Örneğin 50 bin rublelik limite sahip bir kişi, 40 bin ruble yatırdıktan sonra kalan 10 bin rubleyi yatırabilecek ancak bu sınırı aşan yeni bir transfer talebi sistem tarafından reddedilecek. Limitlerin hangi periyotlarla yenileneceğine ise bankalar karar verecek.

BANKA KOMİSYON SEÇECEK

Sistemde dikkat çekmesi gereken en önemli nokta ise işlem ücretleri ve katılım şartı. Uygulamaya katılım bankaların kendi tercihine bırakıldığı için ilk aylarda her banka sisteme dahil olmayabilir; bu nedenle müşterilerin işlem yapmadan önce bankalarının durumunu kontrol etmeleri gerekiyor.

Ayrıca bu işlem, kişinin kendi hesapları arasındaki standart bir transfer sayılmayacak. Bu sebeple Hızlı Ödeme Sistemi’nin sunduğu ücretsiz transfer imkanları burada geçerli olmayacak; hem ATM’sini kullandığınız banka hem de paranızın aktarıldığı banka sizden komisyon kesebilecek.

NAKİT PARA GİRİŞİ DENETLENECEK

Uzmanlar, getirilen bu kısıtlamaların temel amacının piyasadaki nakit paranın bankacılık sistemine girişini daha sıkı denetlemek olduğunu vurguluyor. Düzenleme bir yandan çoklu banka hesabı kullanan vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlarken, diğer yandan finansal sistemin şeffaflığını artırmayı hedefliyor.