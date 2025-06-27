ATM’lerden ücretsiz para çekme limitleri güncellenmeye devam ediyor. Özel bankaların öncülük ettiği bu değişikliklerin, kısa süre içinde kamu bankalarını da kapsaması bekleniyor.

Türkiye'de yüksek enflasyon koşulları altında yeni banknot basım taleplerinin reddedilmesi, vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşamasına neden oluyor. Bu durum bankaları, müşterilerinin artan nakit talebine yanıt verebilmek için ATM işlem limitlerini yeniden gözden geçirmeye itti.

QNB FİNANSBANK'TAN 50 BİN TL'LİK LİMİT

QNB Finansbank, enflasyonist ortamda yükselen nakit ihtiyacına paralel olarak ATM günlük para çekme limitini ciddi oranda artırdı. Bankadan yapılan açıklamada, şube içi ve şube dış cephede yer alan ATM’lerden günlük 50 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekilebileceği bildirildi. Şube konumu dışındaki ATM’lerde ise standart limitin uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Ayrıca, QNB Mobil üzerinden karekod ile yapılan para çekme işlemlerinde, kart limitine ek olarak 10 bin TL'ye kadar ücretsiz çekim yapılabileceği ifade edildi. Bu uygulamanın da nakit erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği kaydedildi.

QNB’nin bu hamlesi, özellikle yüksek enflasyon nedeniyle günlük harcamalar için daha fazla nakit taşıma ihtiyacı duyan vatandaşlar açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, diğer bankaların da benzer limit artışlarını yakın zamanda duyurması bekleniyor.

KOMİSYON ORANLARI YÜKSEK

Öte yandan, mevcut ATM limitlerinin üzerindeki çekimlerde hala yüksek komisyon oranlarının uygulanması, birçok müşterinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Kamu bankalarının da bu yönde bir güncellemeye gitmesi durumunda, bayram öncesi nakit erişiminde ciddi bir rahatlama yaşanabilir.

Yapı Kredi: 10 bin TL

Akbank: 10 bin TL

Denizbank: 10 bin TL

Türkiye İş Bankası: 20 bin TL

Vakıfbank: 20 bin TL

Ziraat Bankası: 10 bin TL

Halkbank: 10 bin TL

Garanti BBVA: 15 bin TL

ING Bank: 10 bin TL

Fibabanka: 15 bin TL

Enpara: 10 bin TL