Türkiye'de tedavüldeki en yüksek banknotun değeri 5 doların altına gerilerken, yüksek enflasyonun etkisiyle nakit kullanımında çeşitli sorunlar yaşanmaya devam ediyor.



Uzun zamandır ATM'ler para yatırma ve çekme işlemlerinde yalnızca 200 TL'lik banknotlara izin verirken, kamu ve özel bankaların düşük seviyelerde tuttuğu günlük para çekme ve yatırma limitleri ise müşterilerin beklentilerine yanıt vermiyordu.





ATM PARA YATIRMA VE ÇEKME LİMİTLERİ DEĞİŞTİ



Garanti BBVA, geçtiğimiz aylarda para çekme limitlerinde yaptığı değişikliğin ardından bu ay itibarıyla kart ve QR kod aracılığıyla yapılacak para yatırma işlemlerinde de limitleri 185 bin TL'ye kadar yükseltti.



Türkiye'de hizmet veren birçok banka peş peşe limit artırımına giderken, banka ATM'lerinden yapılacak çekim işlemlerinde ise tavan sınırı işlemin yapılacağı ATM'nin niteliği belirleyecek.

ŞUBE İÇİ VE ŞUBE DIŞI ATM AYRIMI BAŞLADI



Eylül ayına girilmesiyle birlikte birçok banka ATM'ler üzerinden yapılacak komisyonsuz para çekme ve yatırma işlemlerinde değişikliklere gitti.



Şube dışında yer alan ATM'lere para yükleme işleminin maliyetli olması nedeniyle bankalar, para yatırma ve çekme işlemlerinde ilk kez şube içi ve şube dışı ATM ayrımına başladı.



Cadde kenarlarında, metrolarda ya da AVM'lerde yer alan bağımsız ATM ünitelerinden yapılacak işlemlerde para çekme limitleri 10 bin ila 15 bin TL arasında kısıtlanırken, banka şubelerindeki ATM'lerde ise günlük limitler 35 bin TL ila 50 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.