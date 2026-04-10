ATM günlük para çekme limitlerinde yeni düzenlemeler kapıda.
Peki, hangi banka şuan güncel olarak ne kadar limit uyguluyor? İşte güncel listeyle banka banka yeni ATM limitleri ve yeni dönemle ilgili ortaya çıkanlar...
Ramazan Bayramı döneminde ATM’lerde gözlemlenen yoğunluk, bankacılık sektörünü Kurban Bayramı için yeni önlemler almaya sevk etti. Vatandaşların bayram alışverişi ve kurbanlık ödemeleri nedeniyle artacak olan nakit ihtiyacını göz önünde bulunduran finans kuruluşları, işlem kolaylığı sağlamak amacıyla günlük çekim limitlerini yeniden değerlendirmeye aldı.
Son dönemde kartlı ödemelerin ve dijital bankacılık kanallarının kullanımı hızla yaygınlaşsa da, özellikle bayram dönemleri gibi geleneksel ödeme alışkanlıklarının öne çıktığı zamanlarda nakit para hala kritik bir önem taşıyor. Mevcut ekonomik konjonktürde 200 TL'lik banknotların işlem hacmindeki payı artarken, vatandaşların ATM’lerde limit engeline takılmadan işlem yapabilmesi amaçlanıyor.
Yılın ilk çeyreğinde bazı bankalar limitlerini 20 bin TL ve üzerine taşımış olsa da, halen günlük 10 bin ile 15 bin TL seviyesinde limit uygulayan bankalar bulunuyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı öncesinde nakit akışını rahatlatmak ve şubelerdeki yoğunluğu azaltmak adına bu limitlerin yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.
Bankaların şu anki uygulamada sunduğu günlük toplam (Kart + QR) para çekme limitleri şu şekildedir:
Enpara: Toplam 60.000 TL (50.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
Garanti BBVA: Toplam 40.000 TL (20.000 TL Nakit + 20.000 TL QR)
Fibabanka: Toplam 35.000 TL (20.000 TL Nakit + 15.000 TL QR)
QNB Finansbank: Toplam 30.000 TL (20.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
Kuveyt Türk: Toplam 30.000 TL (20.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
ING: Toplam 30.000 TL (20.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
Türkiye İş Bankası: Toplam 25.000 TL (20.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)
VakıfBank: Toplam 25.000 TL (20.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)
Yapı Kredi: Toplam 25.000 TL (20.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)
Akbank: Toplam 20.000 TL (Nakit ve QR toplamı)
DenizBank: Toplam 20.000 TL (10.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
OdeaBank: Toplam 20.000 TL (10.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
Alternatif Bank: 20.000 TL (Sadece Nakit)
Ziraat Bankası / Ziraat Katılım: Toplam 17.500 TL (10.000 TL Nakit + 7.500 TL QR)
Halkbank: Toplam 17.500 TL (10.000 TL Nakit + 7.500 TL QR)
TEB: Toplam 15.000 TL (10.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)
Aktif Bank / HSBC / Anadolubank: 10.000 TL (Sadece Nakit)
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.