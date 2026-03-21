Türkiye'de son yıllarda görülen yüksek enflasyon, milyonlarca vatandaşın tüketim alışkanlıklarında da köklü değişikliklere neden oldu.



Günlük alışverişleri dahil olmak üzere birçok işlem için banka ve kredi kartlarını tercih eden milyonlar, nakit para kullanım oranının tarihin en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu. Ekonomistlerin ısrarlı uyarılarına rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni banknot basımına kapıyı tamamen kapatmış durumda.





Halihazırda en büyük Türk lirası banknotu olan 200 TL'nin karşılığı 4,5 dolara kadar gerilerken, her bayram piyasada artış gösteren nakit talebi Ramazan Bayramı itibarıyla yeniden rekor seviyelere yükseldi.



BAYRAMDAN SONRA LİMİTLER DEĞİŞECEK



Özellikle nakit ihtiyacının Kurban Bayramı'nda zirveye ulaşacak olması, bankaların erkenden harekete geçmesine neden oldu. Yılın ilk aylarında birçok banka ATM üzerinden yapılacak para çekme işlemlerinde günlük limitinde değişikliğe giderken, bazı bankalar ise hala günlük 10 ila 15 bin liralık limitleri kullanmaya devam ediyor.



Bu tutarın üzerinde yapılacak işlemlerde ise bankalar yüklü komisyon tutarları talep etmekte. Para çekme limitlerinin önümüzdeki günlerde tüm bankalar için yeniden güncelleneceği öğrenilirken, 21 Mart 2026 tarihi itibarıyla güncel ATM para çekme limitleri şu şekilde:



Enpara: 50 bin + 10 bin QR



Garanti: 25 bin (kart + QR)



Akbank: 25 bin (kart + QR)



KuveytTürk: 25 bin (kart + QR)



İş Bankası: 20 bin (kart + QR)



Halkbank: 20 bin (kart + QR)



Vakıfbank: 20 bin (kart + QR)



QNB: 20 bin (kart + QR)



Denizbank: 20 bin (kart + QR)



ING: 20 bin (kart + QR)



Ziraat Bankası: 10 bin + 7.500 TL QR



Yapı Kredi Bankası: 15 bin TL