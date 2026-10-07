Ekim ayının başlamasıyla birlikte bankaların ATM'lerden günlük nakit çekim limitleri yeniden gündeme geldi. Bankalar, müşterilerine sundukları ücretsiz çekim tutarlarını kart türü ve kullanılan işlem kanalına göre farklılaştırırken, bazı bankalarda QR kodla ek nakit çekim imkanı da bulunuyor.

BANKALARIN ATM LİMİTLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

Türkiye'de bankaların ATM'lerden sunduğu günlük ücretsiz nakit çekim limitleri 10 bin TL'den başlayarak 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. QR kod kullanılması halinde bazı bankalarda toplam çekim tutarı daha da yükselebiliyor.

Ekim itibarıyla paylaşılan limitler şöyle:

Enpara: 50 bin TL, QR ile toplam 60 bin TL'ye kadar

İş Bankası: 20 bin TL

VakıfBank: 20 bin TL

QNB Finansbank: 10 bin-20 bin TL

Garanti BBVA: 15 bin TL

Yapı Kredi: 15 bin TL

Akbank: 10 bin-15 bin TL

Halkbank: 10 bin-15 bin TL

DenizBank: 10 bin-15 bin TL

Ziraat Bankası: 10 bin TL

QR KODLA EK ÇEKİM

Bazı bankalar, kartla belirlenen günlük çekim limitinin yanı sıra mobil bankacılık üzerinden QR kodla yapılan işlemler için ayrı limit uyguluyor. Bu yöntem, daha yüksek miktarda nakit çekmek isteyen müşteriler için alternatif oluşturuyor.

LİMİT AŞILIRSA KOMİSYON ÇIKABİLİYOR

ATM'den belirlenen günlük limitin üzerinde para çekmek isteyen müşteriler, bankanın uygulamasına bağlı olarak ek komisyonla karşılaşabiliyor.