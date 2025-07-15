Uzmanlara göre bazı ATM’lerdeki kart giriş yuvası ve tuş takımı, özel olarak üretilmiş sahte panellerle değiştirilerek içine gizli kamera ve kart kopyalama cihazı yerleştiriliyor.

Dolandırıcılar, bu düzenek sayesinde kullanıcıların kart bilgilerini ve şifrelerini kolayca ele geçiriyor. En dikkat çekici detay ise bu sistemin, cihazın alt kısmında yer alan ve gözle fark edilmesi oldukça zor olan özel bir bölmede saklanması.

ATM KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Yetkililer, vatandaşları özellikle aşağıdaki konularda uyarıyor:

-Kart yuvasında gevşeklik ya da çıkıntı varsa o ATM’yi kullanmayın.

-Tuş takımında farklılık hissediyorsanız, PIN kodunuzu girmeyin.

-ATM’nin alt ya da yan kısmında alışılmadık bir parça görürseniz, durumu hemen ilgili bankaya ya da polis ekiplerine bildirin.

-Güvenli konumlarda, özellikle bankaların önündeki ATM’leri tercih edin.

DOLANDIRICILAR ARTIK DAHA SOFİSTİKE ÇALIŞIYOR

Geçmişte ATM’lerin üstüne takılan sahte kameralarla bilgi toplanırken, artık bu düzenekler daha karmaşık hale geldi. Gizli bölmelerde saklanan cihazlar, fark edilmesi neredeyse imkânsız olacak şekilde yerleştiriliyor. Uzmanlar, özellikle yalnız başına kullanılan ve gözetimsiz kalan ATM’lerin bu tür müdahalelere daha açık olduğunu belirtiyor.

'KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZ DOLANDIRICILARIN ELİNE GEÇMEDEN ÖNLEM ALIN'

ATM dolandırıcılığına karşı alınabilecek en etkili önlem, bilinçli olmak. Kartınızın hareketlerini düzenli kontrol etmek, olağandışı bir işlemde bankanızı bilgilendirmek ve temassız işlem limitlerinizi güvenli seviyelerde tutmak da riskleri azaltabilir.