Fransa bankacılık sektöründe maliyetleri azaltmak ve hizmet ağını sürdürülebilir kılmak amacıyla yeni bir model hayata geçiriliyor.

Ülkenin önde gelen üç büyük bankası, nakit erişim altyapılarını tek bir marka altında birleştirerek ortak ATM dönemini başlattı. Bu girişimle, hem bankaların işletme giderlerinin azaltılması hem de şubesi bulunmayan bölgelerde nakde ulaşımının sağlanması amaçlanıyor.

BNP Paribas, Société Générale ve Crédit Mutuel Alliance Fédérale ortaklığıyla yürütülen projede, bankaların kendi logolarını taşıyan geleneksel ATM’lerin yerini "Cash Services" markalı yeni nesil cihazlar alıyor. 2023 yılının sonunda duyurulan proje kapsamında, şu ana kadar bin adet ATM'nin yeni sisteme geçişi sağlandı.

2026 YILININ SONUNDA 7 BİN ORTAK ATM HEDEFİ

Planlama doğrultusunda kısa vadede 3 bin cihazın daha sisteme entegre edilmesi, 2026 yılının sonuna kadar ise ülke genelinde toplam 7 bin noktada ortak ATM'lerle hizmet verilmesi öngörülüyor.

İŞLEMLER ÜCRETSİZ OLACAK VE BANKA ARAYÜZÜ DEĞİŞMEYECEK

Ortak ATM altyapısı, müşteriler için herhangi bir ek maliyet yaratmayacak. İlgili bankaların kullanıcıları; para çekme ve para yatırma gibi temel finansal işlemleri ek ücret veya komisyon ödemeden gerçekleştirebilecek.

Geliştirilen teknik altyapı sayesinde, müşteri kartı cihaza taktığı anda ATM ekranı otomatik olarak kullanıcının bağlı olduğu bankanın dijital arayüzüne ve renklerine dönüşecek. Bu sayede kullanıcı alışkanlıklarının korunması sağlanacak.

NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALINDI?

Projenin lojistik planlamasında, banka şubesi bulunmayan kırsal bölgelerdeki nakit ihtiyacının karşılanması öncelikler arasında yer alıyor.

Ortak ATM'lerin kurulacağı lokasyonlar belirlenirken yerel yönetimlerle iş birliği yapılıyor ve bölgenin kullanım yoğunluğu ile ihtiyaç analizleri temel kriter olarak alınıyor.

Bu dönüşüm sayesinde bankalar nakit yönetimi ve bakım giderlerini paylaşırken, küçük yerleşim yerlerinde yaşayan finans tüketicilerinin nakde erişimi kesintisiz olarak sürdürülecek.