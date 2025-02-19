Türkiye’deki yüksek enflasyon, vatandaşların alım gücünü olumsuz etkilerken, ATM'lerde de büyük bir nakit sıkıntısına neden oldu.

Özellikle 20, 50 ve 100 TL’lik banknotların yetersizliği, insanların günlük işlemlerini epey bir zorlaştırdı.

BANKALAR HAREKETE GEÇTİ

Milli Gazete'nin haberine göre, Bankacılık sektörü, bu sorunları aşmak için harekete geçerek ATM’lerini yenilemeye karar verdi. Yeni nesil ATM'ler sayesinde, artık vatandaşlar farklı tutarlarda banknotlara erişim sağlayabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni banknot basımı talebini reddetmesi, ATM'lerdeki nakit sıkıntısını daha da derinleştirdi. Özellikle 200 TL'lik banknotların hakim olduğu ATM'lerde, 20, 50 ve 100 TL'lik banknotlara ulaşım zorluğu yaşayan vatandaşlar, bu sorunun çözülmesini talep ediyordu.

YENİ NESİL ATM'LER YOLDA

Enflasyonun etkisiyle vatandaşlar, daha fazla nakit çekmek zorunda kalıyor. Ancak, ATM’lerin büyük çoğunluğunda yalnızca 200 TL'lik banknotların bulunması, farklı tutarlarla işlem yapmayı zorlaştırıyordu.

Bankalar, bu durum karşısında yeni nesil ATM'ler geliştirmeye karar verdi. Bu yeni ATM’ler, 20, 50 ve 100 TL'lik banknotların daha kolay erişilebilir olmasını sağlayacak.

ATM'LERDEKİ YENİLİKLER TEST EDİLMEYE BAŞLADI

Yeni nesil ATM'ler, Türkiye'nin 81 ilindeki ağda kullanılmak üzere test edilmeye başlandı. Bu ATM'ler, para yatırma ve çekme işlemlerini tek bir cihazda sunarak vatandaşların işlerini kolaylaştıracak.

İlk test sonuçları, bu yeniliklerin kullanıcılar tarafından olumlu karşılandığını gösteriyor. Böylece, bankalar hem nakit sıkıntısını çözmeyi hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermeyi hedefliyor.