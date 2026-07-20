ATM'de banka kartı şifresinin tersten girilmesi halinde emniyet birimlerine gizli alarm gittiği yönündeki iddia yalanlandı. Bankacılık düzenleme kurumları ve güvenlik uzmanları, küresel ölçekte kullanılan sistemlerde böyle bir işlevin bulunmadığını doğruladı.

TERS PIN İDDİASI HANGİ PROJEYE DAYANIYOR?

Söz konusu iddia, 1994 yılında Amerikalı avukat Joseph Singer tarafından geliştirilen ve patenti alınan bir güvenlik projesine dayanıyor.

Tasarlanan sistemde, tersten girilen PIN kodunun banka tarafından acil durum sinyali kabul edilmesi ve polisin uyarılması hedefleniyordu. Proje kapsamında "9119" gibi düzden ve tersten okunuşu aynı olan şifrelerin kullanıcılara verilmemesi öngörülmüştü.

BANKALAR TERS PIN SİSTEMİNİ NEDEN REDDETTİ?

2000'li yıllarda ABD'li siyasilerin bankaları bu yöntemi kullanmaya ikna etme çabalarına rağmen düzenleyici kurumlar uygulamayı onaylamadı. Sistemin yüksek kurulum maliyeti, gerçek bir soygun anında sağlayacağı yararın belirsizliği ve oluşacak yüksek sayıdaki yanlış ihbar riski projenin reddedilmesine yol açtı.

DİĞER GİZLİ GÜVENLİK ÖNERİLERİ NEDEN UYGULANMADI?

Finans kuruluşları, müşterilerin PIN kodunu yazdıktan sonra işlemi onaylamak ya da iptal etmek için ek bir gizli sembole basacağı alternatif modelleri de masaya yatırdı. Ancak tıpkı ters PIN önerisinde olduğu gibi, bu butonlu güvenlik seçeneği de karmaşık ve pratik dışı bulunarak finansal altyapılara entegre edilmedi.