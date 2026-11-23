ATM kullanırken yanlış PIN kodu girmek veya çekilecek para miktarını hatalı yazmak herkesin başına gelebiliyor. Ancak işlem sırasında kullanılan tuşların ne işe yaradığını bilmek, hem zaman kaybını önlüyor hem de bankacılık işlemlerinin güvenli şekilde tamamlanmasına yardımcı oluyor. Özellikle ATM'den ayrılmadan önce yapılması gereken son işlem ise çoğu kişinin gözünden kaçabiliyor.

İKİ TUŞ FARKLI İŞLEVLERE SAHİP

ATM'lerde bulunan “Sil” ve “İptal” tuşları benzer görünse de farklı işlevlere sahip. Yanlış girilen bir rakamı düzeltmek isteyenlerin kullanması gereken tuş “Sil”. Bu seçenek, girilen son rakamı veya ilgili alandaki bilgilerin tamamını temizleyerek doğru PIN kodunun ya da para miktarının yeniden girilmesini sağlıyor.

İşlemi tamamen durdurmak isteyenlerin ise “İptal” tuşuna basması gerekiyor. Bu tuş, devam eden işlemi sonlandırıyor. ATM'nin hangi aşamada olduğuna bağlı olarak kullanıcıyı ana menüye yönlendirebiliyor veya oturumu kapatarak kartı iade edebiliyor.

ATM'DEN AYRILMADAN ÖNCE SON KONTROLÜ YAPIN

Para çekme işlemi tamamlandıktan sonra yalnızca nakit parayı almak yeterli değil. Kartın ATM'de unutulmaması, işlemin başarıyla tamamlandığının kontrol edilmesi ve varsa fişin alınması gerekiyor. Bankacılık güvenliği açısından fişin üzerinde kişisel veya hesap bilgileri bulunabileceği için saklanmayacaksa gelişigüzel atılmaması, imha edilmesi önem taşıyor.

Öte yandan ATM oturumu kendiliğinden kapanmadıysa cihazdan uzaklaşmadan önce “İptal” tuşuna basarak işlemi sonlandırmak gerekiyor. Böylece açık kalan oturumun başka kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilebiliyor.