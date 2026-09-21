Bankacılık sektöründe nakit çekim süreçlerini dijitalleştiren fiziki tuşsuz ATM modellerinin kullanımı artış gösteriyor.

Üzerinde şifre paneli veya ekran kenarı butonu bulunmayan bu cihazlar, nakit çekim işlemlerinin doğrudan akıllı telefonlar üzerinden yürütülmesine olanak tanıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

"Cardless ATM" (Kartsız ve Tuşsuz ATM) olarak adlandırılan bu altyapıda işlemler akıllı telefonlar aracılığıyla yönetiliyor:

Mobil Onay: Şifre girişi, hesap seçimi ve çekilecek miktar belirleme adımları doğrudan bankaların mobil uygulamaları üzerinden tamamlanıyor.

Fiziksel İşlem: ATM cihazı, mobil uygulamadan gönderilen doğrulama kodunu alarak yalnızca parayı teslim eden bir mekanizma olarak işlev görüyor.

UYGULAMANIN YAYGINLAŞTIĞI ÜLKELER

Fiziki tuşsuz ATM sistemini kademeli olarak devreye alan başlıca ülkeler şunlardır:

Amerika Birleşik Devletleri: Chase ve Bank of America gibi finans kurumları, NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisiyle çalışan ve tuş takımı içermeyen cihazları kullanıma sunuyor.

Hindistan: UPI altyapısını kullanan bankalar, ekrandaki dinamik QR kodun taranmasıyla işlem yapılan modelleri tercih ediyor.

Türkiye: QR kodla işlem altyapısını genişleten bankalar, fiziki tuşlara dokunmadan mobil uygulama üzerinden nakit çekilmesini sağlıyor.

İspanya ve Hollanda: Geldmaat gibi ortak ATM ağları, bakım maliyetlerini düşürmek ve hijyen standartlarını sağlamak amacıyla dokunmatik ve mobil onaylı ekranlara geçiş yapıyor.

ŞİFRE KOPYALAMA RİSKLERİ AZALIYOR

Bankaların bu teknolojiye yönelmesindeki temel etkenlerin başında siber güvenlik tedbirleri geliyor.

Fiziki tuş takımlarının kaldırılmasıyla birlikte, tuş üzerine kopyalama aparatı (skimmer) yerleştirilerek yapılan dolandırıcılık yöntemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kullanıcılar şifre girişini yalnızca kendi cihazlarından yaptığı için veri kopyalama riski düşüyor.