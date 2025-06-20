ATM Kullanıcılarına Kritik Uyarı: İşleme Başlamadan Önce Bu Tuşa Mutlaka Basın!





Her geçen gün yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar, vatandaşları ağına düşürmek için teknolojiyi kullanıyor. Son dönemde tespit edilen bir dolandırıcılık yönteminde, ATM’lerdeki kart giriş yuvalarına sahte okuyucular yerleştiriliyor. Güvenlik uzmanları, bu yönteme karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. ATM’den para çekme ya da yatırma işlemleri sırasında alınabilecek küçük önlemlerin büyük riskleri önleyebileceğine dikkat çekiliyor.

Sahte Kart Okuyucular Gerçek Cihaz Gibi Çalışıyor

Haberler’de yer alan bilgilere göre, dolandırıcılar tarafından ATM’lere entegre edilen özel düzenekler, tıpkı gerçek kart okuyucular gibi çalışıyor. Bu cihazlar, kartların manyetik şeritlerinden veya çiplerinden veri toplayarak kullanıcı bilgilerini ele geçiriyor. ATM’ler dışarıdan normal görünse de, bu sahte düzenekler çoğu zaman kullanıcılar tarafından fark edilemiyor. Bu durum, dolandırıcılık riskini ciddi oranda artırıyor.

“İPTAL” Tuşu Hayati Önem Taşıyor

Uzmanlar, ATM kullanımı sırasında basit ancak etkili bazı adımlarla güvenlik risklerinin azaltılabileceğini belirtiyor. Bu adımlardan en önemlilerinden biri, karta dokunmadan önce “İPTAL” tuşuna basmak. Bu işlemin, ATM’nin yasa dışı bir düzeneğe bağlı olup olmadığını anlamayı kolaylaştırabileceği ve eğer cihazda dolandırıcılık amaçlı bir aparat varsa sistemin devre dışı kalmasını sağlayabileceği ifade ediliyor. Konuya dair uzman görüşünde şu ifadelere yer veriliyor:

“İPTAL tuşuna basmak, dolandırıcıların kurduğu düzenekleri devre dışı bırakma şansı tanır. Her kullanım öncesi bu adımı atmak, kullanıcı güvenliği açısından büyük önem taşır.”

QR Kodla İşlem Daha Güvenli

Güvenliği artıran bir diğer öneri ise QR kodla işlem yapmak. Bu yöntemde, banka kartı fiziksel olarak cihaza takılmadığı için dolandırıcıların bilgi kopyalaması ihtimali ortadan kalkıyor. Mobil uygulama üzerinden QR kodla yapılan işlemlerle, kart kullanılmadan doğrudan ATM’ye erişim sağlanabiliyor. Uzmanlar, bu yöntemle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

Ayrıca mobil uygulamalar üzerinden yapılan işlemlerin, geleneksel kartlı işlemlere kıyasla dolandırıcılık karşısında daha dayanıklı olduğu da vurgulanıyor.

Şüpheli ATM’lere Dikkat Edilmeli

Uzmanlar, vatandaşların özellikle ATM'lerden işlem yaparken dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Kart giriş yuvasında olağandışı bir çıkıntı, gevşek parçalar ya da farklı sesler fark edilmesi durumunda o cihazdan işlem yapılmaması gerektiği uyarısında bulunuluyor.