Rusya’da vatandaşlar ve şirketler, Kremlin’in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı finanse etmek için mevduatlara el koyabileceği korkusuyla bankacılık sisteminden milyarlarca dolar çekti. Bankalar, nakit sorunu yaşamaya başladı.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, Haziran ayında gerçekleşen 4,5 milyar doların üzerindeki ve Temmuz ayındaki 7,3 milyar dolarlık çekimlerin ardından, Ağustos ayının ilk iki haftasında sistemden yaklaşık 3,4 milyar dolar değerinde nakti ruble çekildi.

Ülkenin en büyük finans kurumu Sberbank’ın kıdemli yöneticisi Taras Skvortsov, bu yılki toplam çekim miktarının, Rusya’nın Ukrayna’yı tam ölçekli işgalinin ilk yılı olan 2022'deki 24,7 milyar dolarlık seviyenin neredeyse iki katına ulaşabileceğini belirtti.

Rus halkı ise bankalara akın etmeye devam ediyor. Öyle ki, bankalar zaten azalan nakit meblağları ödemekte zorlanıyor.

BANKALAR ÇEKİLEN PARALARA YETİŞEMİYOR

Sistemden çekilen paralar, askeri üretimi artırmaya yönelik devlet yönlendirmeli kredilerin ardından yükselen takipteki borçlar nedeniyle halihazırda zorlanan finans sektöründe likidite sorunlarına yol açtı.

İsimsiz olarak The Washington Post'a konuşan eski bir üst düzey Rus finans yetkilisi, yaşanan krizden dolayı Ukrayna'nın İHA saldırılarını gösterdi.

İsimsiz finansçı, "İHA’lar uçuyor. Bir şeyler yanıyor. Huzursuzluk büyüyor. İnsanların, paralarının hiç iade edilmeyebileceği bankalarda durması yerine yastık altında nakit olarak bulunması gerektiğine dair gündelik mantığı devreye giriyor olabilir" dedi.

Eski yetkili ayrıca, "Bazı bankalar için bu gerçekten bir sorun. Bunu beklemiyorlardı ve tüm nakdi başka yerlere yatırdılar; buna rağmen insanlar gelip ayda yarım trilyon ruble çekiyor," dedi.

HÜKÜMET KORKUSU BANKALARI BOŞALTTI

Rusya Merkez Bankası eski danışmanı Alexandra Prokopenko, çekimlerin kamuoyunda derinleşen korkuyu yansıttığını vurguladı.

Prokopenko, "Bu durum, insanların Rus bankacılık sistemine veya Rus finans sistemine hiç güvenmediği anlamına geliyor. Bütün bunlar, hükümetin bankacılık sistemiyle ilgili bir şeyler yapacağı, mevduatları kamulaştırabileceği korkusunun bir sonucudur," dedi.

Kamulaştırmayı düşük bir ihtimal olarak gören Prokopenko, "Yetkililerin çekimlere sınırlamalar getirebileceğini göz önünde bulunduruyorum," diye ekledi.

Sberbank yöneticisi Skvortsov ise RBK Radio'ya yaptığı açıklamada, "Her ay büyük bir çıkış yaşanıyor. Eğilim devam ederse işler iyiye gitmeyecek," dedi.

Bankaların likidite sorunları nedeniyle devlet tahvili alacak nakitlerinin kalmadığını belirten Skvortsov, durumun doğrudan devleti etkilediğini vurguladı.

HÜKÜMET ELEŞTİRİLERİ SUSTURUYOR

Rusya hükümetinden de son durumla ilgili yorumlar yapıldı, ancak bu sesler hızla susturuldu.

VEB bankasının başekonomisti Andrei Klepach, "Rusya'nın Batı destekli Ukrayna'ya karşı bir yıpratma savaşını kazanamayacağını" söyledi.

Ancak Klepach, bu sözlerin ardından hızla görevinden alındı, tüm kamu görevlerinden uzaklaştırıldı.

Klepach Mayıs ayında, "Bu yıpratma savaşındaki rekabeti kazanamayacağız. Her şeyin çökeceği illüzyonuna kapılıyoruz. Çökmedi ve çökmeyecek. Bu arada üstlendiğimiz maliyetler artıyor," demişti.