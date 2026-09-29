Sıska yapısı, gözlükleri ve zararsız görüntüsünün arkasında bir suç dehası barındıran Gerald Blanchard, henüz 15 yaşındayken mağazalardan eşya çalıp sahte fişlerle yine aynı mağazalara iade ederek yüz binlerce dolar kazanmaya başladı. İşlediği her suçu çaldığı kameralarla kayda alan ve annesine aldığı evi dahi kamerayla gezip "vlog" gibi tanıtan Blanchard, kısa sürede şiddete başvurmadan milyon dolarlık vurgunlar yapan bir suç baronuna dönüştü.

POLİS MERKEZİNDE TAVANA SAKLANDI

Gençlik yıllarında karıştığı bir araba yakma olayının ardından gözaltına alınan Blanchard, sorgu odasında beklerken asma tavana tırmanarak saatlerce polislerin panik halindeki arama çalışmalarını izledi. Gece yarısı merkez boşaldığında tavan arasından inen dahi hırsız, kendisini sorgulayan dedektifin masasından aile fotoğrafını aldı, çekmecedeki mermiye bir gülücük çizdi ve kaçtı. Daha sonra polis aracını çalarak kelepçeli elleriyle kaçmayı başaran ve hapis cezasının ardından Kanada’ya sınır dışı edilen Blanchard, durmak yerine çıtayı daha da yukarı taşıdı.

MÜZEDEN PARAŞÜTLE SİSİ’NİN YILDIZINI ÇALDI

Viyana'daki Schönbrunn Sarayı’nda sergilenen ve Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth’e (Sisi) ait paha biçilmez "Sisi’nin Yıldızı" adındaki elmas tokayı gözüne kestiren Blanchard, tarihe geçecek bir soygun planladı. Saygın kayınpederinin konumunu kullanarak sergi öncesi özel bir VIP tur ayarlayan dahi hırsız, rehber anlatım yaparken vitrin vidalarını gevşetip pencere kilidini aralık bıraktı. O günün akşamında özel bir uçaktan sarayın çatısına paraşütle atlayıp halatla pencereden içeri sızan Blanchard, ağırlık sensörlerini tetiklemeden orijinal paha biçilemez elması aldı ve yerine hediyelik eşya dükkanından aldığı sahte replikayı bıraktı. Günlerce kimse mücevherin çalındığını dahi anlamadı, soygun fark edildiğinde ise saray bahçesindeki bir çöp kutusunda sadece bir paraşüt bulundu.

ATM’LER TEK TEK SOYDU BANKALARI DOLANDIRDI

Henüz açılmamış banka binalarını da gözüne kestiren Blanchard, işçi kılığında şantiyelere sızarak ATM kilitlerinin modellerini çıkardı, bebek kameralarıyla banka içini 7/24 canlı izledi ve açılıştan önceki gece çatıdan girip alarmları öttürmeden yüz binlerce doları dakikalar içinde boşalttı. Dünya genelinde sahte kimliklerle açtığı onlarca hesabı, özel uçakları ve lüks hayatıyla "uçurtma operasyonu" adı verilen büyük bir takibe takılan Blanchard, Mısır'daki uluslararası bir sahte kart şebekesinden Kanada'daki banka soygunlarına kadar uzanan devasa bir suç ağı kurdu.

BÜYÜKANNESİNİN BODRUMUNDA YAKALANDI

2007 yılında evine yapılan dev SWAT baskınıyla yakalandığında, evinde 10 palet dolusu sahte kimlik, gizli geçitler, dinleme cihazları ve kendi çektiği 120 adet soygun videosu ele geçirildi. Kanada yasalarına göre 168 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Blanchard, polislere reddedemeyecekleri bir teklif yaptı. Tüm bankacılık ve güvenlik açıklarını anlatma, çaldığı paraları iade etme ve yıllardır bulunamayan Sisi’nin Yıldızı mücevherini teslim etme karşılığında ceza indirimi istedi.

POLİSLERE TÜYOYU VERDİ CEZADAN KURTULDU

Büyükannesinin bodrum katında sakladığı paha biçilemez tarihi elması polislere teslim eden ve emniyet mensuplarına 8 saatlik güvenlik dersi veren Blanchard, cezası 8 yıla düşürülerek birkaç yıl içinde serbest kaldı. Şimdilerde güvenlik danışmanlığı yapan hırsızın hikayesi, polisiye tarihinin en tuhaf sayfalarından biri olarak anılmaya devam ediyor.