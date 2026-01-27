Bankalar, ATM’lerden yapılacak para çekim işlemlerinde farklı limitler uyguluyor. Limitler kart türüne ve bankanın politikalarına göre değişiyor. Genel olarak birçok banka günlük 20 bin TL civarında limit belirlerken bazı bankalar 50 bin TL’ye kadar işlem imkânı sunuyor.
KENDİ BANKANIZIN LİMİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN:
Banka müşteri hizmetlerini aramak,
Banka internet sitesinde işlem limitlerini incelemek,
Banka şubelerinden bilgi almak gerekiyor.
BANKA BANKA GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ (NAKİT / QR / TOPLAM)
Akbank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
Aktif Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL
Alternatif Bank: 20.000 TL / — / 20.000 TL
Anadolu Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL
Burgan Bank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
Deniz Bank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
Enpara: 50.000 TL / 10.000 TL / 60.000 TL
Fibabanka: 20.000 TL / 15.000 TL / 35.000 TL
Garanti BBVA: 20.000 TL / 20.000 TL / 40.000 TL
Halkbank: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
HSBC: 10.000 TL / — / 10.000 TL
ING: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
KuveytTürk: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
OdeaBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
QNB Finansbank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
TEB: 10.000 TL / 5.000 TL / 15.000 TL
Türkiye İş Bankası: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
VakıfBank: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
Vakıf Katılım: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
YapıKredi: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
Ziraat Bankası: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
Ziraat Katılım: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
ATM'DEN PARA YATIRMA LİMİTLERİ
ATM üzerinden para yatırma işlemleri de bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Limitler, kartlı ve kartsız işlemlere göre değişebiliyor.
-Bankalara Göre Günlük Para Yatırma Limitleri:
Akbank: 50.000 TL
Aktif Bank: 20.000 TL
Alternatif Bank: 50.000 TL
Anadolu Bank: 30.000 TL
Burgan Bank: 100.000 TL
Deniz Bank: 74.750 TL
Enpara: 185.000 TL
Fibabanka: 100.000 TL
Garanti BBVA: 100.000 TL
Halkbank: 50.000 TL
HSBC: 50.000 TL
ING: 150.000 TL
KuveytTürk: 50.000 TL
OdeaBank: 100.000 TL
QNB Finansbank: 185.000 TL
Şekerbank: 50.000 TL
TEB: 74.790 TL
Türkiye İş Bankası: 100.000 TL
VakıfBank: 50.000 TL
Vakıf Katılım: 100.000 TL
YapıKredi: 185.000 TL
Ziraat Bankası: 50.000 TL
Ziraat Katılım: 50.000 TL
İSTENİLEN MİKTARDA PARA ÇEKİLEMEZSE NE YAPMALI?
ATM’lerdeki günlük işlem limitleri nedeniyle her zaman istenilen miktarda para çekilemeyebilir. Bu durumda vatandaşlar:
Banka şubelerini ziyaret ederek talimat verebilir,
Büyük miktarlarda nakit çekim işlemlerini şube aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebilir.