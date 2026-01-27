Bankalar, ATM’lerden yapılacak para çekim işlemlerinde farklı limitler uyguluyor. Limitler kart türüne ve bankanın politikalarına göre değişiyor. Genel olarak birçok banka günlük 20 bin TL civarında limit belirlerken bazı bankalar 50 bin TL’ye kadar işlem imkânı sunuyor.

KENDİ BANKANIZIN LİMİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN:

Banka müşteri hizmetlerini aramak,

Banka internet sitesinde işlem limitlerini incelemek,

Banka şubelerinden bilgi almak gerekiyor.

BANKA BANKA GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ (NAKİT / QR / TOPLAM)

Akbank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL

Aktif Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL

Alternatif Bank: 20.000 TL / — / 20.000 TL

Anadolu Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL

Burgan Bank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

Deniz Bank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL

Enpara: 50.000 TL / 10.000 TL / 60.000 TL

Fibabanka: 20.000 TL / 15.000 TL / 35.000 TL

Garanti BBVA: 20.000 TL / 20.000 TL / 40.000 TL

Halkbank: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL

HSBC: 10.000 TL / — / 10.000 TL

ING: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

KuveytTürk: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

OdeaBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL

QNB Finansbank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

TEB: 10.000 TL / 5.000 TL / 15.000 TL

Türkiye İş Bankası: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

VakıfBank: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

Vakıf Katılım: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

YapıKredi: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

Ziraat Bankası: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL

Ziraat Katılım: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL

ATM'DEN PARA YATIRMA LİMİTLERİ

ATM üzerinden para yatırma işlemleri de bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Limitler, kartlı ve kartsız işlemlere göre değişebiliyor.

-Bankalara Göre Günlük Para Yatırma Limitleri:

Akbank: 50.000 TL

Aktif Bank: 20.000 TL

Alternatif Bank: 50.000 TL

Anadolu Bank: 30.000 TL

Burgan Bank: 100.000 TL

Deniz Bank: 74.750 TL

Enpara: 185.000 TL

Fibabanka: 100.000 TL

Garanti BBVA: 100.000 TL

Halkbank: 50.000 TL

HSBC: 50.000 TL

ING: 150.000 TL

KuveytTürk: 50.000 TL

OdeaBank: 100.000 TL

QNB Finansbank: 185.000 TL

Şekerbank: 50.000 TL

TEB: 74.790 TL

Türkiye İş Bankası: 100.000 TL

VakıfBank: 50.000 TL

Vakıf Katılım: 100.000 TL

YapıKredi: 185.000 TL

Ziraat Bankası: 50.000 TL

Ziraat Katılım: 50.000 TL

İSTENİLEN MİKTARDA PARA ÇEKİLEMEZSE NE YAPMALI?

ATM’lerdeki günlük işlem limitleri nedeniyle her zaman istenilen miktarda para çekilemeyebilir. Bu durumda vatandaşlar:

Banka şubelerini ziyaret ederek talimat verebilir,

Büyük miktarlarda nakit çekim işlemlerini şube aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebilir.