Avustralya'da sıradan bir barmen olarak çalışan bir adam, Gece yarısı gittiği ATM'de tesadüfen fark ettiği teknik bir hatayla hayatının şokunu yaşadı. Bankanın yazılım açığından faydalanarak adeta "sınırsız para" çeken adam, 4 ay boyunca lüks ve şaşaalı bir hayat sürdü. Sadece saat 01.00 ile 03.00 arasında çalışan bu gizemli yöntem, sıradan bir barmeni kısa sürede milyoner yaptı.

Olay, Victoria eyaletine bağlı Wangaratta beldesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla bulunduğu bardan ayrıldıktan sonra ATM’ye giden Dan Saunders, hesabında sadece 3 dolar (147 TL) bulunmasına rağmen kredi kartından vadesiz hesabına 200 dolar (9 bin 832 TL) transfer etmeyi denedi. ATM ekranında işlemin başarısız olduğu uyarısı yer almasına karşın talep edilen meblağ hesaba aktarıldı. İşlemi aynı gece defalarca tekrarlayan Saunders, kısa süre içerisinde binlerce dolar nakit para çekti.

GECE 01.00 İLE 03.00 ARASINDAKİ SİSTEM AÇIĞINI KULLANDI

Sistemin çalışma prensibini inceleyen Saunders, banka altyapısının her gece 01.00 ile 03.00 saatleri arasında çevrimdışı moda geçtiğini tespit etti. Bu zaman diliminde yapılan transferlerin sistem tarafından anlık onaylandığını, gün içindeki hesaplaşmalarda ise iptal edildiğini fark etti.

Saunders, her gece ardı ardına yeni transferler gerçekleştirerek iptal işlemlerinin önüne geçti ve hesabında milyonlarca dolar bakiye varmış gibi görünmesini sağladı. 4 ay boyunca toplam 1,6 milyon Avustralya doları (yaklaşık 54 milyon 655 bin TL) çeken adam, özel jet kiralama, lüks otel konaklamaları ve kişisel harcamalarla parayı kullandı.

İTİRAFI CİDDİYE ALINMADI, TELEVİZYONA ÇIKINCA YARGILANDI

Süreç içerisinde suçluluk hissettiğini belirten Saunders, banka yönetimiyle iletişime geçerek durumu itiraf etti. İlk etapta banka ve emniyet birimlerinin konuyu takipsiz bırakması üzerine ulusal televizyon programlarına ve gazetelere röportaj vererek olayı kamuoyuna duyurdu.

Haberlerin basında yer almasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan Saunders, hakkındaki suçlamaları kabul etti. Mahkeme heyeti Saunders’ı 1 yıl hapis cezasına ve 18 ay kamu hizmetine çarptırırken, 200 bin doların da iadesine karar verdi.